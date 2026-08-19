Harvard indemniza con 53 millones tras escándalo de venta de partes de cadáveres

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La Universidad de Harvard ha decidido pagar una indemnización de 53 millones de dólares tras el escándalo relacionado con su exencargado de la morgue, quien robó y comercializó partes de cuerpos donados para investigación científica.

Cedric Lodge, de 58 años, se desempeñó como director de la morgue de la reconocida Facultad de Medicina de Harvard hasta su despido en 2023. En diciembre, fue sentenciado a ocho años de prisión tras declararse culpable de tráfico de restos robados, según reportes de CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

Las indagaciones revelaron que Lodge y su esposa sustrajeron partes de cuerpos "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante" y las enviaron a compradores en otros estados desde el año 2018.

La Universidad de Harvard comunicó en una carta el lunes que buscará autorización judicial para establecer "dos fondos de conciliación para demandas colectivas por un total de 53 millones de dólares".

En la misiva, firmada por George Daley, decano de la Facultad de Medicina de Harvard, y Bernard Chang, decano de educación médica, se expresa: "Agradecemos poder trabajar junto con los demandantes para avanzar de una manera que priorice el apoyo a las familias y al programa de donación de órganos, y que evite litigios prolongados".

Las violaciones cometidas por Lodge fueron calificadas como "despreciables, abominables y una flagrante traición a nuestros valores como comunidad médica". Además, reiteraron su profundo pesar y solidaridad con las familias de los donantes que pudieran haberse visto afectadas.

Según el Harvard Crimson, un juez otorgó su aprobación preliminar al plan de conciliación el martes. La esposa de Lodge, Denise, de 65 años, ya había sido condenada a un año de prisión. También, otros seis cómplices que adquirieron restos de Lodge se declararon culpables y recibieron sentencias.