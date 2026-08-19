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Consejos para devolver el brillo a tu plata: trucos y métodos efectivos

La plata puede perder su brillo por reacciones químicas. Con productos y métodos adecuados, es posible restaurar la belleza de tus joyas y utensilios de plata.

19/08/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

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Consejos para limpiar y mantener la plata en buen estado

FOTO: Consejos para limpiar y mantener la plata en buen estado

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La plata, un metal apreciado por su belleza y durabilidad, tiende a perder su brillo con el tiempo debido a reacciones químicas con compuestos de azufre presentes en el aire. La humedad también juega un papel crucial, acelerando este proceso de tarnish. Además, el contacto con aceites y sudor de las manos, así como con lociones, perfumes y ciertos alimentos como los huevos, la mayonesa y las cebollas, pueden agravar el problema. Por lo tanto, es prácticamente imposible evitar que la plata se empañe por completo.

Sin embargo, recuperar el brillo de la plata no es una tarea complicada. Según expertos del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, existen métodos sencillos utilizando productos como pulidor de plata, jabón para platos o bicarbonato de sodio para eliminar el tarnish. Con un poco de tiempo y los suministros adecuados, es posible devolverle el resplandor a tus piezas más queridas.

Para limpiar la plata con pulidor, se recomienda utilizar un pulidor específico como el Weiman Silver Polish, reconocido con el sello de aprobación de Good Housekeeping. A continuación, se detallan los pasos a seguir: primero, se debe colocar una pequeña cantidad de pulidor en un paño limpio, que puede estar ligeramente húmedo. Se aconseja frotar el pulidor en la pieza de plata en movimientos verticales, evitando los círculos para no resaltar rayones finos. Es importante cambiar el paño frecuentemente para no depositar el tarnish nuevamente en el objeto. Finalmente, se enjuaga en agua tibia y se pule con un paño seco para lograr un acabado brillante.

Si se prefiere una alternativa más natural, se puede utilizar jabón para platos o bicarbonato de sodio. Para piezas de plata que estén opacas o no muy descoloridas, se puede mezclar unas gotas de jabón suave con agua tibia y sumergir un paño suave en la mezcla. Se frota la pieza, se enjuaga con agua fría y se seca con un paño. En caso de que la plata esté muy empañada, se puede preparar una pasta de tres partes de bicarbonato de sodio y una parte de agua. Se humedece la plata y se aplica la pasta con un paño suave y libre de pelusa. Se trabaja la pasta en las grietas y se enjuaga y seca al finalizar.

Para las joyas de plata, se recomienda aplicar una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca (no gel) en un paño suave y frotar suavemente. Luego, se enjuaga bien con agua tibia y se pule con un paño suave.

A pesar de que la decoloración natural es inevitable, existen formas de minimizar la pérdida de brillo de la plata. Se sugiere guardar cada pieza de joyería en su propia bolsa anti-tarnish en un lugar fresco y seco. Incluir un trozo de tiza en la bolsa puede ayudar a absorber la humedad del aire. Además, es recomendable ponerse las joyas después de aplicar perfume para evitar que la fragancia afecte la plata. Usar la plata con frecuencia también es beneficioso, ya que la fricción puede ralentizar el proceso de tarnishing.

En cuanto a la frecuencia de pulido, aunque es necesario, se debe tener en cuenta que el pulido es abrasivo. Por lo tanto, no es necesario exagerar con la limpieza; dos a seis veces al año suele ser suficiente para mantener la plata en buen estado.

Lectura rápida

¿Por qué se empaña la plata?
La plata se empaña por una reacción química con compuestos de azufre en el aire y la humedad.

¿Qué productos se pueden usar para limpiar plata?
Se pueden utilizar pulidores específicos, jabón para platos o bicarbonato de sodio para eliminar el tarnish.

¿Cómo se debe almacenar la plata?
Se recomienda guardar la plata en bolsas anti-tarnish y en un lugar fresco y seco.

¿Con qué frecuencia se debe pulir la plata?
Se sugiere pulir la plata entre dos y seis veces al año, dependiendo del uso.

¿Qué hacer si la plata está muy empañada?
Para plata muy empañada, se puede usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua para limpiarla.

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