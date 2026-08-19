Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 31592 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 19 de agosto a las 18:00, destacando el número 9815, que corresponde a "A primera (Niña Bonita)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31592 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 9815, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9815
2° 7966
3° 1271
4° 8599
5° 7527
6° 9452
7° 9993
8° 7638
9° 6984
10° 9092
11° 2075
12° 6609
13° 8753
14° 4710
15° 3190
16° 8353
17° 4977
18° 8999
19° 9263
20° 6664
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31592 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9815.
¿Qué significa el número 9815?
Se interpreta como "A primera (Niña Bonita)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.