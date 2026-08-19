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Bernardo Silva fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en Valdebebas

El exmediocampista del Manchester City, Bernardo Silva, fue presentado oficialmente en la Ciudad Real Madrid. Firmó hasta 2028 y se mostró emocionado por su llegada al club.

19/08/2026 | 16:41Redacción Cadena 3

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Bernardo Silva y Florentino Pérez.

FOTO: Bernardo Silva y Florentino Pérez.

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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- El mediocampista portugués Bernardo Silva fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Real Madrid este miércoles en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

Silva firmó su contrato junto al presidente del club, Florentino Pérez, en un acto a puertas cerradas que también contó con la presencia de Pirri, presidente de honor de la institución, y los familiares del jugador.

A 33 días del anuncio de su llegada, Silva formalizó su vínculo con el Merengue hasta el 30 de junio de 2028, y tras la firma, recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y la camiseta con su nombre y el dorsal número 20, que utilizará durante su primera temporada en el club.

"Desde pequeño, cuando no sabes si vas a ser jugador, tu sueño es jugar en el Real Madrid. Estoy muy feliz de estar aquí", expresó el portugués durante la ceremonia.

"Ya he jugado aquí varias veces, ver las 15 Champions siempre es imponente, pero verlas aquí como jugador es aún más especial. Jugar en un club así no es para todos", agregó.

El volante también destacó la magnitud de la institución y anticipó su próximo desafío: "Cuando estás en esta sala te das cuenta de lo grande que es el Madrid. Yo ya lo sabía, pero aquí lo sientes en persona. Estoy muy feliz de estar aquí y en breve jugar en el Bernabéu y conocer a la afición. Ahora a trabajar para seguir ganando títulos, que es a lo que este club está acostumbrado", sentenció.

Silva ya sumó sus primeros minutos durante la pretemporada, en la que disputó tres partidos. Su estreno oficial en La Liga será ante Espanyol por la segunda fecha.

Para verlo en el Bernabéu deberá esperar hasta la jornada siguiente, cuando Real Madrid reciba a Real Sociedad por la primera fecha, la cual fue postergada por el regreso de los futbolistas que estuvieron de vacaciones por el Mundial 2026.

Lectura rápida

¿Quién fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid?
Bernardo Silva fue presentado oficialmente.

¿Cuándo se realizó la presentación?
La presentación tuvo lugar el 19 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el evento?
El evento se realizó en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

¿Qué contrato firmó Silva?
Silva firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

¿Cuándo será su primer partido oficial?
Su primer partido oficial será ante Espanyol en La Liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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