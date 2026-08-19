Las abejas melíferas enfrentan un dilema nutricional y encuentran una solución eficaz

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Oxford descubrió que las abejas melíferas poseen una sorprendente capacidad para modificar su alimentación en función del balance de aminoácidos esenciales en el polen. Este comportamiento alimenticio les permite evitar consumir cantidades excesivas de ciertos aminoácidos, lo que resulta crucial para su salud.

Los hallazgos, publicados en la revista Current Biology, indicaron que muchos tipos de polen no contienen aminoácidos en las proporciones adecuadas para las abejas. Los aminoácidos esenciales son componentes fundamentales de las proteínas que los animales no pueden sintetizar por sí mismos, por lo que deben obtenerlos a través de su alimentación. Esta investigación podría ayudar a agricultores, conservacionistas y jardineros a tomar decisiones más informadas para apoyar la salud de las poblaciones de polinizadores.

Por qué el polen no siempre es el alimento ideal para las abejas

Las abejas obtienen casi toda su alimentación del néctar y el polen de las flores. Mientras que el néctar proporciona principalmente azúcares, el polen es su fuente principal de proteínas. Sin embargo, el polen no evolucionó principalmente como un premio alimenticio para los polinizadores; es el material reproductivo masculino de las plantas, lo que significa que su composición nutricional no siempre satisface las necesidades de las abejas para crecer, sobrevivir y reproducirse.

Para investigar esta desventaja nutricional, los investigadores compararon la composición de aminoácidos esenciales en los tejidos de las abejas melíferas con el polen recolectado de 99 especies de plantas en el Reino Unido, abarcando 26 familias de plantas. También produjeron alimentos artificiales diseñados para imitar la composición de aminoácidos de diferentes polenes o la de los tejidos de las abejas. Las abejas trabajadoras recién emergidas fueron alimentadas con estas dietas en experimentos controlados en laboratorio.

La mayoría de las muestras de polen resultaron ser un mal emparejamiento con la composición de aminoácidos esenciales de los tejidos de las abejas. Las abejas que recibieron alimentos que se asemejaban más a la composición de sus propios tejidos consumieron más, ganaron más masa corporal y eligieron una dieta con un mayor contenido de proteínas.

Un aminoácido podría ayudar a controlar el apetito de las abejas

Los investigadores sospecharon que la histidina podría desempeñar un papel importante en esta respuesta. La histidina es un aminoácido esencial, pero las abejas solo lo requieren en cantidades relativamente pequeñas.

Para profundizar en este aspecto, el equipo creó dietas artificiales con niveles de histidina relativamente altos o bajos en comparación con aminoácidos de cadena ramificada (como la leucina y la isoleucina) que son importantes para el crecimiento y desarrollo de las abejas. Cuando la cantidad de histidina era alta, las abejas redujeron su ingesta total de alimentos, consumiendo menos proteínas y carbohidratos.

Según los investigadores, este comportamiento podría derivarse de un mecanismo de retroalimentación post-digestiva que impide que las abejas ingieran cantidades potencialmente dañinas de aminoácidos específicos. En lugar de simplemente comer más polen para compensar la falta de nutrientes, las abejas pueden reducir su ingesta cuando otro nutriente se vuelve excesivo. Respuestas similares han sido observadas en otros animales; por ejemplo, en ratas, el exceso de histidina puede convertirse en histamina, que activa receptores cerebrales involucrados en el control de la ingesta alimentaria.

La autora principal, la profesora Geraldine Wright (Departamento de Biología, Universidad de Oxford), afirmó: "Aunque a menudo se asume que el polen es un alimento casi perfecto para las abejas, en realidad es el gameto masculino de las plantas y, a diferencia del néctar, rara vez se produce únicamente como recompensa para los polinizadores. Esto crea un conflicto de intereses entre la planta y el polinizador".

Las abejas melíferas crean un mejor alimento para sus jóvenes

Las abejas melíferas parecen tener otra forma de enfrentar las limitaciones nutricionales del polen, especialmente al alimentar a sus larvas en desarrollo.

Las abejas trabajadoras recolectan polen de una amplia variedad de flores y lo almacenan dentro de la colmena como "pan de abeja". Las abejas nodrizas consumen este material y procesan sus nutrientes en secreciones glandulares, incluyendo la jalea real, que luego se alimentan a las larvas en desarrollo.

Los investigadores encontraron que el pan de abeja contenía un perfil de aminoácidos esenciales más equilibrado que la mayoría de las fuentes individuales de polen. La jalea real ofreció una coincidencia aún más cercana con la composición de aminoácidos de los tejidos de las abejas. Los resultados sugieren que combinar polen de diferentes plantas y procesarlo a través de las abejas nodrizas podría permitir a las colonias de abejas melíferas compensar las deficiencias nutricionales de fuentes individuales de polen.

La profesora Wright añadió: "Predecimos que las abejas melíferas han evolucionado para crear secreciones glandulares que son el alimento perfecto para sus larvas, proporcionándoles las proporciones de aminoácidos esenciales que maximizan el crecimiento".

Las abejas silvestres pueden enfrentar un mayor desafío nutricional

Este sistema nutricional no está disponible para todas las especies de abejas. Muchas abejas silvestres, incluidas las abejas de la miel y las abejas solitarias, proporcionan polen directamente a su descendencia. En hábitats con una pequeña variedad de plantas en flor, estas abejas pueden tener dificultades para obtener el equilibrio adecuado de aminoácidos esenciales tanto para ellas como para sus jóvenes en desarrollo.

Los resultados indican que los esquemas de plantación amigables con los polinizadores deben considerar más que simplemente proporcionar una gran cantidad de flores. La calidad nutricional del polen y la diversidad de las plantas que lo producen también pueden ser importantes.

La profesora Wright concluyó: "Nuestros resultados sugieren que la plantación para polinizadores no solo debe centrarse en proporcionar flores durante toda la temporada, sino también en asegurar una diversidad de fuentes de polen. Una dieta variada puede ser esencial para que las abejas obtengan el equilibrio adecuado de nutrientes".

La investigación también incluyó a científicos de la Universidad de Southampton, Universidad de Lancaster, Universidad de Newcastle y Universidad Hebrea de Jerusalén.