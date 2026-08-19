Estados Unidos apoyará a Perú con un barco hospital militar para enfrentar El Niño en 2027

LIMA — El gobierno de Estados Unidos ha decidido enviar un buque hospital militar a la costa del Pacífico de Perú en febrero de 2027, con el propósito de brindar apoyo a la nación andina frente a los efectos del fenómeno climático conocido como El Niño. La información fue confirmada el miércoles por el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

Durante una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el canciller peruano Carlos Espá, no se proporcionaron detalles sobre la inversión que representará esta ayuda. Espá mencionó que se ha establecido una "hoja de ruta" que incluye apoyo en equipamiento, capacitación y sobrevuelo para prevenir, mitigar y responder a las consecuencias de este fenómeno.

Navarro destacó que el objetivo de la reunión realizada en Miami fue identificar las "necesidades" de Perú y cómo se puede ofrecer una respuesta efectiva. Además, comentó que la asistencia durante el reciente terremoto en Colombia podría haber sido más ágil si hubieran estado mejor coordinados.

Esta conferencia se llevó a cabo tras el regreso del canciller peruano de Miami, donde se reunió con Navarro para solicitar cooperación de Estados Unidos ante el fenómeno climático. En otra reunión, también dialogó con empresarios estadounidenses interesados en invertir en proyectos de minería e infraestructura.

El barco hospital USNS Comfort, que ya estuvo en Perú en 2018 y 2019, arribará a la zona norte del país en febrero de 2027, un período que se considera crítico para la emergencia provocada por El Niño. "Lo traeremos en febrero, que es cuando prevemos que será el pico del problema", añadió Navarro.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas en las aguas del océano Pacífico cerca de la línea ecuatorial, lo que provoca alteraciones en los patrones climáticos globales. Según los meteorólogos, este evento podría igualar o incluso superar el impacto del fenómeno de 1997, que causó severos daños, incluyendo olas de calor, intensas lluvias, inundaciones e incendios forestales.

La presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio, ha priorizado la lucha contra El Niño en su gestión. Antes de asumir, advirtió que, según informes científicos, el fenómeno sería "muy fuerte", incluso mencionando la posibilidad de consecuencias "catastróficas".

La Asociación de Exportadores (ADEX) y la Confederación Nacional de Productores Agrarios de Perú (CONVEAGRO) han expresado su preocupación ante posibles pérdidas económicas que podrían alcanzar los 3.000 millones de dólares, con una reducción del 50% en la producción de alimentos y afectaciones a más de nueve millones de personas. También advierten sobre los impactos en el sector pesquero, que anticipa menores capturas debido al calentamiento de las aguas del mar.