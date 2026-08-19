Scottie Scheffler se acerca a romper récord de Tiger Woods en el PGA Tour tras 26 años

FOTO: Scottie Scheffler, a punto de romper la marca de 26 años de Tiger Woods en el PGA Tour

SAN LUIS — Scottie Scheffler está a punto de lograr un récord del PGA Tour que Tiger Woods ha mantenido durante más de 26 años. Sin embargo, para el actual número uno del mundo, esta marca tiene poca relevancia debido a diversos factores.

El golfista ha alcanzado su 21.ª victoria en el PGA Tour, todas en los últimos cinco años. Su triunfo más reciente le valió 3,6 millones de dólares, marcando la quinta vez en este año que ha ganado más de 2 millones. Esto lo deja a tan solo 1.034.756 dólares de superar a Woods en la lista de ganancias acumuladas de por vida.

Podría lograrlo si termina en un triple empate en el tercer puesto en el BMW Championship. No obstante, no se espera que haya celebraciones. Los premios en metálico han aumentado desde la era de Woods y se dispararon aún más con la llegada de LIV Golf. Era solo cuestión de tiempo antes de que se rompieran estos récords.

Además, Scheffler señala que no lleva la cuenta de esta forma. "Eso tiene mucho que ver con las bolsas de premios y todo eso. En realidad no estoy tan cerca de él en cuanto a victorias en la carrera. ¿Qué soy, como una cuarta parte del camino para llegar ahí?", comentó el miércoles.

La marca de Woods incluye 82 victorias, un récord que comparte con Sam Snead.

En el Bellerive Country Club, donde se celebra el BMW Championship por primera vez desde 2008, 30 jugadores compiten por un premio total de 40 millones de dólares, de los cuales 10 millones están destinados al ganador. Para muchos, esto representa una gran oportunidad, aunque no todos los jugadores como Matt Fitzpatrick, Cameron Young, y Rory McIlroy están tan preocupados por la presión.

Sin embargo, para Gary Woodland, quien se recupera de una cirugía cerebral, y Adam Scott, de 46 años, este torneo tiene un significado especial, ya que la clasificación al Tour Championship asegura un lugar en los cuatro majors del próximo año y la posibilidad de un premio significativo.

“Clasificar al Tour Championship siempre ha sido importante. Siempre ha sido un indicador de tu rendimiento a lo largo del año”, enfatizó Scott.

Para un grupo selecto de jugadores, incluido Scheffler, el reconocimiento como jugador del año del PGA Tour aún está en juego. Aunque Scheffler ha ganado solo dos veces este año, ha acumulado cinco segundos puestos y otros cinco resultados entre los cuatro primeros.

Con su actual desempeño, Scheffler ya ha asegurado un bono de 23 millones de dólares por liderar la FedEx Cup hasta el BMW Championship, cifra que no cuenta para las ganancias oficiales.

Su total de ganancias acumuladas se sitúa en 119.964.411 dólares, mientras que Woods, quien cobró su último cheque oficial en el Masters de 2024, suma 120.999.166 dólares.

En los últimos 48 torneos, Scheffler ha ganado más de 62,3 millones de dólares. Es un momento notable en el golf, donde la evolución de las finanzas ha sido evidente.

Sin embargo, a Scheffler no parece importarle demasiado. "Tiger hizo mucho por el golf y nos puso en una posición en la que podemos ganar bastante bien en lo financiero, así que es algo por lo que estamos muy agradecidos", afirmó Scheffler. "Cuando miras dónde estaban las bolsas antes de que él llegara al tour y dónde están ahora, la diferencia es bastante marcada. Y estamos muy agradecidos por sus aportes al deporte y ojalá lo veamos de vuelta aquí compitiendo de nuevo pronto.”

El primer cheque que recibió Scheffler en el PGA Tour fue de 25.080 dólares, mientras que el último lugar en el BMW Championship esta semana paga 66.000 dólares.

La historia de Woods y su dominio en el ranking de dinero acumulado es un testimonio de su impacto en el deporte. Tomó el liderazgo de Davis Love III en 2000, y desde entonces ha mantenido su nombre en la cima, una hazaña que pocos han logrado.

Scheffler, en sus inicios, tenía la libertad financiera gracias a un contrato con Nike, lo que le permitió concentrarse en su carrera sin preocuparse por los costos de inscripción o los gastos de gasolina. "Solo intentaba encontrar mi lugar en el golf", recuerda.