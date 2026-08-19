Se viene la segunda edición de la Carrera Solidaria de Vaso

FOTO: Se viene la segunda edición de la carrera más solidaria.

La comunidad de Vaso anuncia oficialmente la segunda edición de su Carrera Solidaria, una propuesta deportiva que invita a la sociedad a correr con un propósito claro: acompañar a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad. Bajo el lema "Ya corriste para Vaso, ahora corre en Vaso" el evento coincidirá con las celebraciones por el mes de las infancias.

La gran novedad de este año es que la carrera tendrá como epicentro la propia sede de la organización, ubicada en el Complejo Deportivo Ex Club Fiat (Avenida Circunvalación y Camino 60 Cuadras). De este modo, los participantes podrán conocer de cerca el lugar donde la misión de la ONG cobra vida diariamente.

El evento se llevará a cabo el domingo 30 de agosto, con largada a las 09:30 hs. Pensada para que nadie se quede afuera, la competencia ofrece tres opciones de circuitos: 1k, 5k y 10k, recorriendo las calles internas y las inmediaciones del predio. Plataforma del evento: Club Runners.

Un evento para toda la familia

Más allá de la competencia atlética - que contará con cronometraje profesional por sistema de chips - , la jornada está pensada como un gran encuentro comunitario. Los asistentes podrán disfrutar de juegos, sorteos, música en vivo, premios para los competidores y diversas actividades recreativas para compartir en familia.

El valor de la participación es de $15.000 para cualquiera de las distancias. Lo recaudado será destinado a sostener los programas de Vaso, enfocados en promover la salud, la educación, el fortalecimiento comunitario y la formación en oficios para adultos.

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Acerca de Vaso

Vaso es una organización civil dedicada a combatir la malnutrición infantil y acompañar el desarrollo integral de familias en situación de vulnerabilidad social en Córdoba, implementando programas de salud, educación y empoderamiento comunitario. Con una trayectoria de más de 21 años, la organización promueve y desarrolla actividades con un impacto real y positivo en nuestra comunidad gracias a miles de voluntades y el trabajo articulado con los diferentes sectores de la sociedad civil.