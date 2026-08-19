Una isla paradisíaca busca voluntarios para alojarse gratis durante 2027

Durante el año 2027, quienes planeaban viajar a Australia tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única en Orpheus Island, ubicada en Queensland.

La isla, que forma parte de un parque nacional, ofreció alojamiento gratuito a cambio de colaboración como voluntarios en diversas tareas de conservación y mantenimiento. Esta propuesta se presentó a través de la James Cook University, que opera una estación de investigación en la isla.

Los voluntarios que se sumaron a esta iniciativa participaron en actividades que incluyeron la eliminación de malezas, el mantenimiento general de las instalaciones y otras tareas necesarias para preservar el entorno natural de Orpheus Island.

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La universidad aclaró que no se trató de un voluntariado de investigación científica, sino de una colaboración destinada a mantener las instalaciones que posteriormente serían utilizadas por investigadores, estudiantes y docentes.

Uno de los beneficios más destacados de esta experiencia fue el alojamiento gratuito en la isla durante el período acordado con la estación. Además, los voluntarios tuvieron acceso sin costo a las embarcaciones de la universidad para realizar el traslado entre Lucinda y Orpheus Island. Las instalaciones ofrecieron dormitorios, baños, duchas, espacios comunes y cocinas equipadas. Sin embargo, los participantes debieron asumir el costo de la alimentación, ya que la comida no estaba incluida y debieron llevar sus propios alimentos y cocinar durante su estadía.

La James Cook University no estableció una fecha específica para la inscripción de voluntarios en 2027. La incorporación de voluntarios dependió de las necesidades de la estación y de la disponibilidad de lugares. Por lo tanto, quienes estaban interesados en participar debieron consultar periódicamente la página oficial de la universidad o seguir sus redes sociales para obtener información actualizada.

Para postularse, la universidad solicitó a los interesados enviar un currículum, las fechas en las que tenían disponibilidad y cualquier habilidad o área de interés que pudiera ser útil durante su permanencia. De esta forma, quienes planearon viajar a Australia en 2027 pudieron consultar con anticipación las vacantes y, si eran seleccionados, combinar parte de sus vacaciones con una estadía gratuita en una isla tropical, contribuyendo al mantenimiento y conservación de su entorno.