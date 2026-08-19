La deuda nacional de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares, un récord preocupante

WASHINGTON — La deuda nacional de Estados Unidos superó este miércoles los 40 billones de dólares, una cifra sin precedentes en un contexto donde los gastos en defensa, programas como el Seguro Social y Medicare, así como los intereses del creciente déficit, representan una parte significativa del gasto federal.

Este nuevo récord se registra apenas cinco meses después de que el país alcanzara un límite de deuda de 39 billones de dólares. En octubre del año pasado, la cifra era de 38 billones.

El aumento a 40 billones de dólares destaca las prioridades en conflicto del gobierno, que incluyen un incremento en los gastos de defensa necesarios para sostener una guerra en Irán, que comenzó hace casi seis meses, y la presión para reducir los precios de la gasolina y los alimentos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha declarado su intención de "recortar el despilfarro, el fraude y los abusos al gasto federal", al tiempo que busca acelerar el crecimiento económico para que la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos se recupere.

No obstante, expertos advierten que el explosivo aumento de la deuda y el reciente récord han impactado en la economía de los ciudadanos, incrementando los costos de financiamiento en áreas como créditos hipotecarios y automotrices, y reduciendo los salarios en empresas que disponen de menos recursos para invertir, lo que se traduce en precios más altos de bienes y servicios.

Defensores de un presupuesto equilibrado alertan que la tendencia de solicitar más préstamos y pagar más intereses obligará a los estadounidenses a tomar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.

"La deuda federal ya está elevando el costo de vida y desplazando otros gastos e inversiones, amenazando nuestra economía y la prosperidad a largo plazo de los estadounidenses", afirmó Margaret Spellings, presidenta y directora ejecutiva del Bipartisan Policy Center.

Spellings también subrayó que "nuestra trayectoria fiscal actual es claramente insostenible. La disrupción de la IA, una recesión, una guerra global o cualquier otro acontecimiento podría empujarnos rápidamente al borde, pasando de un desafío a una crisis a gran escala".

Estados Unidos se encuentra bajo un límite de deuda establecido por ley, el cual el Congreso tiene la facultad de fijar, ajustar o eliminar. El Bipartisan Policy Center estima que el país podría alcanzar un límite de deuda de 41,1 billones de dólares en algún momento del próximo año, lo que obligará a una nueva votación en el Congreso para decidir si se eleva o suspende este límite.