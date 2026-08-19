Un niño de 3 años permanece internado tras ser atacado por un perro en Córdoba

Un niño de apenas tres años permanece internado en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba luego de haber sido atacado por un perro y sufrir graves heridas en el rostro.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 17 de agosto, durante el fin de semana largo, en el barrio Remedios de Escalada. El pequeño se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado debido al riesgo potencial de complicaciones que generan este tipo de accidentes.

Las mordeduras y el hocico del animal son altamente contaminantes. Pese a los cuidados y al tratamiento antibiótico que recibe, existen riesgos de infección, especialmente en las primeras 48 horas de evolución.

Según explicó a Cadena 3 el doctor Daniel Marín, director del Hospital Infantil Municipal de Córdoba, el estado general del niño es bueno y no se registraron alteraciones que contraindiquen continuar con el mismo proceso terapéutico.

El menor ingresó por el shock room de la guardia central. Equipos de emergentología y cirujanos lo estabilizaron de inmediato y lo derivaron al área quirúrgica. Allí, bajo anestesia general, se realizó la reconstrucción de la zona afectada, puntualmente en el pómulo derecho.

Las heridas presentaban desgarros anfractuosos, de bordes irregulares, propias de este tipo de ataques y distintas a los cortes lineales de un accidente con un elemento cortante.

Informe de Jorge Mercado.