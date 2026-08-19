Día de la Asistencia Humanitaria: “Vivimos tiempos inhumanos”, advierte Médicos Sin Fronteras

Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha que busca reconocer el trabajo de quienes brindan ayuda en escenarios de guerra, catástrofes naturales, epidemias y crisis sanitarias. En un contexto internacional atravesado por conflictos cada vez más complejos, el rol de las organizaciones humanitarias adquiere una dimensión especial.

Fernanda Méndez, médica y presidenta de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, en diálogo con Cadena 3 analizó el escenario actual y reconoció que los trabajadores humanitarios enfrentan uno de los períodos más difíciles de las últimas décadas.

“Vivimos tiempos inhumanos”, afirmó Méndez, al señalar que quienes trabajan en asistencia humanitaria no solo deben enfrentar situaciones extremas, sino que también se han convertido en blanco de actores armados.

Según explicó, esta realidad obliga a los equipos a redoblar esfuerzos para poder continuar con su tarea. Sin embargo, sostuvo que los ideales que impulsan la asistencia humanitaria son los que permiten mantener el compromiso incluso en los escenarios más adversos.

La fortaleza de quienes están en el terreno

Uno de los grandes desafíos para los profesionales que trabajan en zonas de emergencia es afrontar el impacto emocional de las situaciones que presencian. Para Méndez, esa fortaleza no surge únicamente de la preparación profesional, sino también del acompañamiento de los equipos locales.

La médica destacó especialmente a los trabajadores de los países donde Médicos Sin Fronteras desarrolla sus operaciones, quienes muchas veces son víctimas directas de los mismos conflictos, epidemias o catástrofes en los que intervienen.

“Esa fortaleza es la fortaleza que también se nos contagia de alguna manera y nos permite seguir adelante”, explicó.

Los equipos cuentan además con acompañamiento y apoyo psicológico cuando las circunstancias lo requieren. Para Méndez, pedir ayuda cuando el impacto emocional comienza a impedir el trabajo también forma parte de la tarea humanitaria.

“Es cargar el dolor, pero no dejarnos vencer”

La asistencia humanitaria implica convivir diariamente con historias de sufrimiento. Médicos, enfermeros y profesionales de distintas áreas deben enfrentar ese dolor sin permitir que los paralice.

“Es cargar el dolor, es ser atravesados por el dolor, pero no dejarnos vencer por este dolor”, expresó Méndez.

La presidenta de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica remarcó además que la dimensión emocional no alcanza únicamente a los profesionales de la salud. Los equipos de logística, administración y recursos humanos también están expuestos al impacto de las situaciones que enfrentan.

En determinados momentos, explicó, es necesario “encapsular” ese dolor para poder continuar con la tarea, aunque siempre teniendo presente que pedir ayuda es una herramienta indispensable.

Cómo puede ayudar la sociedad

Frente a la magnitud de las crisis humanitarias, muchas personas se preguntan de qué manera pueden colaborar desde lugares alejados de las zonas de conflicto.

Méndez sostuvo que la solidaridad no se limita al aporte económico. También existe una responsabilidad de informarse, tomar conciencia y ayudar a difundir las situaciones que atraviesan millones de personas.

“La sociedad civil puede colaborar no solamente tomando conciencia, sino replicando lo que nosotros, que somos testigos de lo que está ocurriendo, de las catástrofes, de la inequidad, de la injusticia”, señaló.

En ese sentido, destacó que uno de los ejes de Médicos Sin Fronteras consiste en dar visibilidad a quienes no tienen voz. Comunicar, denunciar y generar conciencia también son formas de participación social frente a las crisis.

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Un llamado a la empatía

Al finalizar la entrevista, Méndez aprovechó el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para realizar un pedido a la sociedad: no mirar hacia otro lado frente al sufrimiento.

“Quiero invitarles a tener empatía, a tener empatía por todas las personas que sufren”, expresó.

La médica también rindió homenaje a las víctimas y sobrevivientes de catástrofes naturales, epidemias y conflictos, y reconoció especialmente a los trabajadores humanitarios que continúan desarrollando su tarea en distintos lugares del mundo.

“Agradecer a nuestros colegas que en este momento, mientras nosotros mantenemos esta conversación tan cordial, están trabajando y están peleando, pero en el sentido positivo, con sus manos para salvar vidas”, concluyó.

En una jornada destinada a reconocer la asistencia humanitaria, el mensaje de Méndez pone el foco en una realidad que muchas veces queda lejos de las noticias cotidianas: detrás de cada emergencia hay personas que necesitan ayuda y equipos que, aun en condiciones extremas, eligen permanecer allí para brindarla.

Entrevista de "Amamos Argentina"