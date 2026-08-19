Sin Julián Álvarez, el Atlético de Madrid le ganó al Málaga en el inicio de LaLiga

FOTO: Lee Kang-In grita el primer gol del Atlético de Madrid en la temporada 2026/27.

El Atlético de Madrid inició su camino en LaLiga 2026/27 con una victoria de 2-0 frente al Málaga, en un partido donde no participó el delantero Julián Álvarez, quien quedó fuera de la convocatoria por cuestiones físicas, según informó el entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone.

Los goles del encuentro, realizado en el estadio Metropolitano, fueron anotados por el volante Lee Kang-in y el extremo Álex Baena a los 24 y 39 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Con este triunfo, el Atlético se une al grupo de punteros que incluye a Alavés, Espanyol y Sevilla, en la búsqueda de su tercer título de liga desde la llegada de Simeone, quien comenzó su decimosexta temporada al mando del club.

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¡¡QUÉ PRESENTACIÓN!! En su debut oficial por #LaLiga, Kang In Lee clavó un GOLAZO DESCOMUNAL para anotar el primero de Atlético de Madrid vs. Malaga. pic.twitter.com/Ify4fzIdcn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

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El partido comenzó con un homenaje a los cuatro jugadores del equipo local que participaron en el reciente campeonato mundial de España, entre ellos Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Álex Baena. A pesar de enfrentar a un equipo recién ascendido a Primera, el Atlético tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para marcar la diferencia en el marcador.

El primer tanto llegó a través de Lee Kang-In, quien recibió un pase desde el mediocampo, controló con el pecho y, tras un gran zurdazo, logró colocar el balón junto al poste derecho del arquero rival.

Más tarde, a los 39 minutos del segundo tiempo, Álex Baena selló el 2-0 con un espectacular gol. Aprovechó un tiro libre al borde del área, remató por encima de la barrera y colocó el balón en el ángulo, tras rozar el travesaño antes de entrar.

La acción en el fútbol español continuará este jueves con la segunda fecha, donde se enfrentarán Rayo Vallecano y Alavés a las 16:00 (hora argentina). Además, el Barcelona, campeón de liga, debutará el domingo 23 ante Elche y el Real Madrid, con el regreso de José Mourinho, se medirá contra el Espanyol el sábado 22 a la misma hora.