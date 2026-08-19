La Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, prepara la imputación contra Fernando Cerimedo: adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva para el exasesor de Javier Milei, señalado como autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió su expareja Nadia Beller, en el que recibió cuatro disparos el lunes por la noche.

Los fiscales solicitarán que el colaborador del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cumpla la condena en la cárcel de Palmasola, la más grande del país andino. A la fecha, el consultor político se encuentra privado de su libertad en una celda perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Ayer Cerimedo se negó a declarar. El abogado Ernesto Giraldes explicó que le recomendó permanecer en silencio porque, antes de preparar su defensa, quiere saber qué cargos le imputan y cuál es la evidencia.

Hoy, otra de sus letradas, Margarita Arce, definió a la acusación contra su cliente, tentativa de femicidio, como un gran “show político” y negó que Cerimedo estuviera a punto de subirse a un avión con destino a Buenos Aires al momento de ser detenido.

Arce sostuvo que Cerimedo estaba viajando para ver a Beller, que le había avisado del ataque.

Luego giró hacia lo político y, sobre la expareja del consultor, afirmó: “Ella fue masista toda la vida”, en referencia al MAS, el partido del exmandatario de Bolivia Evo Morales, rival de Rodrigo Paz. Por lo tanto, aseveró que “lo que quieren es desestabilizar al gobierno”.

Por su parte, la fiscalía considera a Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa”. En paralelo, se encuentran en la búsqueda de los autores materiales del supuesto intento de asesinato.

Apuntan a dos personas que fueron capturadas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde se produjo el atentado. Acorde al relato de Beller, ella fue citada en ese hotel por un presunto denunciante de Evo Morales que le iba a brindar información.

La abogada marcó que Cerimedo la había incentivado a que fuera y afirmó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon. El diario boliviano El Deber indicó que la Policía secuestró la moto en la que esos dos individuos se dieron a la fuga.

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Entre las últimas novedades, se encontraron casquillos de bala en el hotel y la Justicia de Bolivia perita el teléfono celular de Cerimedo con el objetivo de investigar el contenido del móvil.

Además, la ambulancia que asistió a Beller recibió un llamado antes de que sucediera el atentado. "Recibimos el llamado a las 20.34", precisó el ambulanciero, y, acorde con la seguridad del hotel, el ataque ocurrió a las 20.40.