El Supremo Tribunal Federal de Brasil amplía la protección a mujeres frente a la violencia masculina

SAO PAULO (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil tomó una decisión unánime el miércoles que amplía considerablemente el alcance de una ley clave en el país, destinada a proteger a las mujeres de la violencia. Esta medida, que se ha implementado durante dos décadas, ahora también se aplicará a incidentes de violencia que ocurran en espacios públicos.

El tribunal resolvió que los agresores deberán enfrentar juicio, independientemente de si tienen o no un vínculo familiar o sentimental con la víctima. Los diez miembros del tribunal votaron a favor de extender la aplicación de la Ley Maria da Penha a situaciones de acoso, amenazas y persecución que se produzcan fuera del hogar.

Según datos del gobierno brasileño, durante el primer semestre del año se otorgaron casi 340.000 medidas de protección urgente para mujeres bajo los mecanismos de la Ley Maria da Penha, lo que representa un aumento del 170% en comparación con el mismo periodo de 2020.

La jueza Carmen Lúcia, la única mujer en el tribunal, comentó que la violencia contra las mujeres ha aumentado en Brasil a pesar de la implementación de la Ley Maria da Penha desde 2006. Ella subrayó la necesidad de actualizar la ley, ya que la violencia también es un problema de poder, y muchos feminicidios suceden en contextos que son reportados a la policía pero que frecuentemente son desestimados.

"En la vida real, los jueces rechazan (las acusaciones contra los hombres) sin justificación, dicen que no es urgente, lo dejan para el próximo lunes. Mientras tanto, una de nosotras muere", declaró la magistrada. "Con este fallo, este Supremo Tribunal Federal demuestra que no es ciego ni sordo a todo esto que ocurre contra todas nosotras, las mujeres".