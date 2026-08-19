Colesterol y salud cardiovascular en Rosario: "No es solamente alimentación"

Un cardiólogo explicó qué factores influyen en los niveles de colesterol, cuándo alcanza con modificar los hábitos y en qué casos puede ser necesario recurrir a medicación. También habló sobre la herencia, las estatinas y la frecuencia de los controles.

El colesterol suele quedar asociado a la alimentación, el sedentarismo y el exceso de peso. Sin embargo, esos factores no explican todos los casos. También existe un componente genético que puede hacer que una persona tenga niveles elevados incluso cuando mantiene un peso adecuado, realiza actividad física y lleva una alimentación saludable.

El cardiólogo Nicolás Chichizola, matrícula 16.823, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que aproximadamente un tercio de la población tiene colesterol elevado, según registros de factores de riesgo correspondientes a 2018. La cifra no presenta grandes diferencias entre ciudades y localidades y está fuertemente condicionada por los hábitos de vida.

“Con buenos hábitos, la mayoría de las personas van a tener un colesterol adecuado”, señaló el especialista. Pero aclaró que existe un grupo en el que la predisposición genética tiene un peso determinante. Una de las señales que puede llevar a sospechar una alteración de este tipo es un nivel de colesterol LDL —el denominado habitualmente “colesterol malo”— superior a 190 mg/dL. También puede ser relevante medir la lipoproteína A (Lp(a)) y conocer si existen antecedentes familiares de infartos o accidentes cerebrovasculares.

Por eso, a la hora de decidir si una persona necesita tratamiento, no alcanza con mirar un único número. “Vamos a analizar el riesgo de cada individuo”, explicó Chichizola. Una persona puede tener el colesterol elevado pero un riesgo cardiovascular bajo, mientras que otra puede presentar varios factores de riesgo y requerir un abordaje más intensivo.

En los casos de riesgo bajo o moderado y con una elevación leve del colesterol, una primera estrategia puede consistir en mejorar la alimentación, aumentar la actividad física y revisar otros hábitos. Pero cuando el LDL alcanza valores muy elevados, especialmente por encima de 190 mg/dL, la situación cambia. En esos casos puede ser necesario recurrirá medicamentos para reducir el riesgo cardiovascular a mediano y largo plazo.

El especialista estimó que una alimentación estrictamente saludable puede disminuir los niveles de colesterol entre un 15% y un 20%. Para algunas personas ese descenso es suficiente, pero para otras no alcanza. Allí aparecen las estatinas, uno de los tratamientos más estudiados para reducir el colesterol LDL.

Las estatinas tienen una importante presencia en las redes sociales, donde también circulan advertencias sobre supuestos efectos adversos. Chichizola sostuvo que parte de esa información es incorrecta y remarcó que existe una amplia evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de estos medicamentos. Según explicó, pueden reducir el LDL aproximadamente entre un 30% y un 50%.

Uno de los efectos adversos que puede aparecer es el dolor muscular. El especialista señaló que se presenta en una proporción minoritaria de los pacientes y que, cuando ocurre, existen alternativas terapéuticas. También rechazó las afirmaciones que atribuyen a las estatinas daños neurológicos de largo plazo, al señalar que los grandes estudios clínicos realizados hasta el momento no respaldan esas asociaciones.

El colesterol, de todos modos, no depende únicamente de lo que una persona pone en el plato. El descanso, la actividad física y el estrés también forman parte del cuadro. Para el cardiólogo, la prevención cardiovascular debe pensarse como un conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo y no como una lista de alimentos prohibidos.

En ese sentido, relativizó los cambios de criterio que periódicamente aparecen alrededor de determinados alimentos. El huevo, por ejemplo, pasó durante años de ser presentado como un alimento perjudicial a formar parte de recomendaciones más flexibles. La clave, planteó, está en el equilibrio y en el contexto general de la alimentación.

También recomendó incorporar ejercicios de fuerza, además de la actividad aeróbica, especialmente a medida que avanza la edad. Después de los 35 años comienza una pérdida progresiva de masa muscular que puede acelerarse con el paso del tiempo. El entrenamiento de fuerza, realizado de manera progresiva y con supervisión cuando sea necesario, contribuye a preservar esa masa muscular.

Respecto de los controles, Chichizola recomendó conocer los niveles de colesterol después de los 18 años y establecer luego la frecuencia de los análisis según cada caso. En una persona adulta con valores adecuados y sin factores de riesgo, puede ser suficiente repetirlos cada dos o tres años. Si los valores están cerca del límite o existen antecedentes familiares, el seguimiento puede requerir controles más frecuentes.

Durante la entrevista también respondió consultas sobre algunos productos a los que suelen atribuirse efectos beneficiosos sobre el colesterol. Los frutos secos, especialmente nueces y almendras, contienen grasas saludables y pueden formar parte de una alimentación adecuada, aunque también son alimentos de alta densidad calórica. Una porción moderada es suficiente. En cambio, el vinagre de manzana no constituye un tratamiento para reducir el colesterol.

La creatina también fue mencionada durante la conversación. El cardiólogo señaló que se trata de uno de los suplementos con mayor respaldo científico y que puede utilizarse en determinadas circunstancias, respetando las dosis correspondientes y manteniendo una adecuada hidratación.

La conclusión del especialista es que no existe una única receta para controlar el colesterol. Una persona con buenos hábitos puede necesitar medicación por una predisposición genética, mientras que otra puede mejorar significativamente sus valores a partir de cambios en su rutina. Y en quienes ya presentan un riesgo cardiovascular elevado, el tratamiento farmacológico puede ser una herramienta necesaria para reducir las probabilidades de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular u otras enfermedades cardiovasculares.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.