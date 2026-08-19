El cáncer de mama aumenta entre mujeres asiático-americanas y los científicos buscan respuestas

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de California - San Francisco identificó un notable aumento del cáncer de mama invasivo entre las mujeres asiático-americanas en las últimas dos décadas. Las tasas de cáncer de mama han subido en casi todos los grupos étnicos asiático-americanos a un ritmo que supera el incremento observado en cualquier otro grupo étnico de EE.UU. Este fenómeno es particularmente preocupante entre las mujeres menores de 50 años y aquellas diagnosticadas con formas avanzadas o agresivas de la enfermedad.

Incremento Acelerado de Cáncer de Mama

El estudio, publicado en JAMA Network Open, encontró que la incidencia de cáncer de mama aumentó más del 3% anualmente en casi todos los grupos étnicos asiático-americanos analizados, siendo las mujeres chinas y vietnamitas las más afectadas. Las mujeres nativas hawaianas, que ya presentan algunas de las tasas más altas de cáncer de mama en EE.UU., vieron un incremento de aproximadamente el 1% por año, cifra significativamente menor a la observada en otros grupos asiáticos.

Los investigadores argumentaron que el mayor uso de exámenes de detección no explica por sí solo esta tendencia. Aunque la detección suele identificar más cánceres en etapas tempranas, los mayores incrementos se registraron en cánceres que ya se habían diseminado.

Un hallazgo alarmante fue el aumento de casos de cáncer de mama triple negativo, considerado el subtipo más agresivo. Entre las mujeres chinas-americanas, los casos de cáncer de mama triple negativo aumentaron más del 6% cada año entre 2017 y 2022.

"Estos patrones son altamente preocupantes desde la perspectiva de las disparidades", afirmó la autora principal, Scarlett Lin Gomez, PhD, profesora de epidemiología y bioestadística en UCSF. "Subrayan la importancia de no tratar a los asiático-americanos, nativos hawaianos y isleños del Pacífico como una sola población".

Un Análisis Detallado del Riesgo de Cáncer de Mama

Para examinar estas tendencias, los investigadores analizaron alrededor de 150,000 casos de cáncer de mama invasivo diagnosticados entre 2000 y 2022. Los datos provienen del Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del Instituto Nacional del Cáncer.

El análisis incluyó nueve poblaciones específicas de asiático-americanos, nativos hawaianos e isleños del Pacífico en 14 estados, que albergan aproximadamente dos tercios de la población AANHPI de EE.UU. Históricamente, las mujeres asiático-americanas, a excepción de las nativas hawaianas, han tenido tasas de cáncer de mama más bajas que las mujeres blancas no hispanas. Sin embargo, esta diferencia se está reduciendo rápidamente. Para 2022, la incidencia de cáncer de mama entre las mujeres asiático-americanas menores de 50 años se volvió comparable a la tasa entre mujeres blancas de la misma franja etaria.

Razones del Aumento del Cáncer de Mama Aún Desconocidas

Los investigadores aún no han determinado qué factores están impulsando el aumento del cáncer de mama entre las mujeres menores de 50 años. Cambios en los patrones reproductivos, la dieta y otros factores de estilo de vida podrían contribuir a esta tendencia, aunque el equipo de investigación indicó que esos factores no explican completamente lo que están observando.

Algunas comunidades asiático-americanas pueden enfrentar factores de riesgo que los científicos aún no han identificado. Los investigadores esperan que dos proyectos basados en UCSF, el estudio CRANE sobre cáncer de mama y el estudio de cohorte ASPIRE, ayuden a descubrir explicaciones adicionales.

"Entender por qué el cáncer de mama está aumentando tan rápidamente en estas comunidades es crucial", enfatizó Gomez. "Al mismo tiempo, necesitamos asegurarnos de que las mujeres de todas las comunidades asiático-americanas, nativos hawaianos e isleñas del Pacífico tengan acceso a educación, detección y atención de seguimiento culturalmente apropiadas y oportunas".

Los autores del estudio incluyen a otros investigadores de UCSF como Meg McKinley, MPH; Katherine Lin, MPH; Iona Cheng, PhD; y Salma Shariff-Marco, PhD.

El estudio fue financiado por la Breast Cancer Research Foundation, el Programa SEER del Instituto Nacional del Cáncer y la División de Ciencias del Control del Cáncer y Población del Instituto Nacional del Cáncer.