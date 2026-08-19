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Los puntajes de la derrota y eliminación de Belgrano ante Racing en Copa Argentina

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.

19/08/2026 | 21:44Redacción Cadena 3

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Belgrano cayó ante Racing por Copa Argentina. (Prensa CAB)

FOTO: Belgrano cayó ante Racing por Copa Argentina. (Prensa CAB)

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Belgrano

Thiago Cardozo: 7

Leonardo Morales: 4

Alexis Maldonado: 5

Lisandro López: 6

Adrián Sporle: 5

Adrián Sánchez: 5

Franco Vázquez: 5

Emiliano Rigoni: 7

Juan Velázquez: 4

Francisco González Metilli: 5

Lucas Passerini: 6

Suplentes

Nicolas Fernández: 6

Lucas Zelarayán: 5

Racing

Facundo Cambeses: 7

Ezequiel Cannavo: 6

Mateo Martínez: 7

Marcos Rojo: 7

Ignacio Rodríguez: 6

Ulises Ortegoza: 6

Gastón Lodico: 8 (Figura)

Leonel Pérez: 6

Matko Miljevic: 5

Tomás Conechny: 6

Adrián Martínez: 6

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