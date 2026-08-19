Los puntajes de la derrota y eliminación de Belgrano ante Racing en Copa Argentina
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
19/08/2026 | 21:44Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano cayó ante Racing por Copa Argentina. (Prensa CAB)
Belgrano
Thiago Cardozo: 7
Leonardo Morales: 4
Alexis Maldonado: 5
Lisandro López: 6
Adrián Sporle: 5
Adrián Sánchez: 5
Franco Vázquez: 5
Emiliano Rigoni: 7
Juan Velázquez: 4
Francisco González Metilli: 5
Lucas Passerini: 6
Suplentes
Nicolas Fernández: 6
Lucas Zelarayán: 5
Racing
Facundo Cambeses: 7
Ezequiel Cannavo: 6
Mateo Martínez: 7
Marcos Rojo: 7
Ignacio Rodríguez: 6
Ulises Ortegoza: 6
Gastón Lodico: 8 (Figura)
Leonel Pérez: 6
Matko Miljevic: 5
Tomás Conechny: 6
Adrián Martínez: 6