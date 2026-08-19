Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

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El sorteo número 13010 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue el 1889, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1889

2° 0711

3° 1252

4° 5748

5° 9936

6° 9815

7° 9195

8° 4835

9° 3377

10° 0328

11° 3104

12° 4717

13° 3187

14° 6528

15° 4110

16° 5997

17° 7426

18° 6083

19° 1197

20° 0611