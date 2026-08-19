Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 13010 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 19 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue el 1889, que se interpreta como "A primera (La Rata)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13010 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue el 1889, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1889
2° 0711
3° 1252
4° 5748
5° 9936
6° 9815
7° 9195
8° 4835
9° 3377
10° 0328
11° 3104
12° 4717
13° 3187
14° 6528
15° 4110
16° 5997
17° 7426
18° 6083
19° 1197
20° 0611
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13010 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 1889.
¿Qué significa el número 1889?
Se interpreta como "A primera (La Rata)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 1889, 2° 0711, 3° 1252, 4° 5748, 5° 9936.