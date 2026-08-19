Tensión en la Base Espacial Vandenberg: Detienen a periodistas y militares con armas de fuego

FOTO: Detienen a periodistas y militares a punta de pistola en base de la Fuerza Espacial en California

BASE ESPACIAL VANDENBERG, California, EE.UU. — La seguridad de la Base Vandenberg de la Fuerza Espacial vivió un momento de tensión cuando agentes detuvieron brevemente a cinco reporteros y dos miembros de las fuerzas armadas, quienes estaban invitados a un evento. La confusión se desató al pensar que los periodistas intentaban ingresar sin autorización a las instalaciones, según informaron medios locales.

El hecho ocurrió el lunes, justo antes de una ceremonia exclusiva para la colocación de la primera piedra de una nueva instalación de entrenamiento para operadores de misiles en el aeródromo federal cercano a Santa Bárbara. Entre los detenidos se encontraban reporteros de Noozhawk y KEYT, que posteriormente publicaron artículos sobre lo sucedido.

Un portavoz de Asuntos Públicos de Space Launch Delta 30 comunicó el miércoles que se llevarán a cabo revisiones en los protocolos de seguridad de la base.

"Vandenberg se toma muy en serio tanto la seguridad de la instalación como nuestra responsabilidad con los medios invitados. Los periodistas involucrados estaban accediendo a la instalación por invitación nuestra, y el comandante de la instalación ha ordenado una revisión completa de los procesos de coordinación con los medios", se destacó en el comunicado oficial.

Los reporteros y los miembros de las fuerzas armadas formaban parte de una caravana escoltada por personal de asuntos públicos, cuando fueron instruidos a salir de los vehículos con las manos en alto, según los reportes de la prensa.

Los agentes de seguridad, apuntando con sus armas y activando sirenas, colocaron barricadas en la entrada de la base, según lo informado por KEYT.

Los dos miembros de las fuerzas armadas asignados a la base, un soldado y un oficial subalterno, fueron esposados y llevados a vehículos de la base, mientras que a los civiles se les ordenó que permanecieran sentados en la acera, reportó Noozhawk.

Los reporteros de otros medios, incluidos KSBY-TV y Santa Maria Times/Lompoc Record, estuvieron retenidos por más de 30 minutos, lo que les hizo perderse el evento. Todos fueron liberados sin mayores incidentes.

"Respetamos la necesidad de las fuerzas armadas de brindar seguridad a la base", comentó Tom Bolton, editor en jefe de Noozhawk, en un comunicado. "Sin embargo, está claro que lo ocurrido fue desafortunado e innecesario, y potencialmente peligroso, ya que se desenfundaron armas de fuego".

Bolton también expresó su deseo de tener una conversación con los responsables de la base esta semana para revisar lo ocurrido, con la intención de prevenir incidentes similares en el futuro.