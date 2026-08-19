Platense superó a Coquimbo por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense derrotó a Coquimbo Unido por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar sin goles en un partido muy chato y haber empatado 1-1 en el encuentro de ida, para sentenciar una historia clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La jugada más clara del conjunto argentino en tiempo reglamentario había llegado a los 43 minutos del segundo tiempo, con un remate del delantero Nicolás López que dio en el travesaño.

En la definición por penales, para el “Calamar” marcaron los defensores Agustín Lagos y Mateo Mendía, los delanteros Nicolás López, Luciano Giménez y Franco Zapiola, el arquero Juan Pablo Cozzani y el mediocampista Martín Barrios.

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¡GOLAZO DEL ARQUERO! Cozzani al ángulo en los penales vs. Coquimbo.



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Por su lado, en el local convirtieron el volante Sebastián Galani, el delantero Nicolás Johansen, los defensores Elvis Hernández y Juan Cornejo, el guardameta Diego Sánchez y el atacante Alejandro Azocar, mientras que el tiro decisivo fue malogrado por el volante Salvador Cordero, que no pudo superar a Cozzani.

Así, Platense continúa escribiendo las páginas más doradas de su historia y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que lo espera Fluminense de Brasil.

En un primer tiempo cambiante, la mejor versión del conjunto argentino se vio en los últimos minutos, luego de un inicio chato por ambos partes y el resurgimiento de Coquimbo en los minutos posteriores a la pausa de rehidratación.

El primer acercamiento de la noche fue del local, a los 16 minutos, cuando el extremo Cristian Zavala avanzó por derecha, recortó hacia adentro y buscó un zurdazo al segundo palo, que se fue extremadamente ancho.

Cuatro minutos después, un centro desde la derecha cruzó toda el área y salió de la misma para llegarle al lateral Juan Cornejo, que enganchó la pelota de volea pero se la entregó en las manos al arquero Juan Pablo Cozzani.

A los 33 minutos volvió a llegar el conjunto chileno, mediante un lateral jugado rápido para dejar mano a mano al volante Guido Vadala, que abrió el pie derecho pero no pudo superar a Cozzani.

Un minuto más tarde, Zavala volvió a ganar el uno contra uno por la banda derecha y metió un centro atrás para el volante Sebastián Galani, que no pudo definir con comodidad y vio como su tiro se iba ancho por el segundo palo.

La visita no tuvo llegadas de riesgo hasta los 41 minutos de la primera parte, luego de que el delantero Luciano Giménez recupere una pelota que el guardameta Diego Sánchez intentaba cubrir cerca del córner y jugara un centro atrás para el atacante Kevin Retamar: el exjugador de Independiente Rivadavia se trastabilló dentro del área y no pudo rematar ante el arco libre.

Además, en el primer minuto de descuento, el volante Pablo Ferreira combinó con Retamar y tuvo espacio para sacar un derechazo bajo y cruzado desde afuera del área, que Sánchez logró contener.

La primera llegada del complemento fue del equipo que dirige Martín Palermo, a los cuatro minutos y con un tiro de esquina al primer palo que fue cabeceado por el defensor Víctor Cuesta, pero su remate sufrió un leve desvío y terminó saliendo ancho.

La misma fórmula volvió a generar peligro dos minutos después, esta vez con el frentazo de Retamar, que también buscaba el palo derecho de Diego Sánchez aunque fue bloqueado.

A los 41 minutos del segundo tiempo, luego de un complemento chato en el que ambos equipos demostraron más miedo a la derrota que intenciones de ganar en tiempo reglamentario, un buen tiro libre del extremo Franco Zapiola buscaba el segundo palo, que fue detenido por el arquero del conjunto trasandino.

Dos minutos después, un pase largo de Cozzani picó y, ante el error de cálculo del defensor Elvis Hernández, le quedó al delantero Nicolás López dentro del área, aunque su zurdazo de primera dio en el travesaño.

Comenzada una tanda de penales marcada por la efectividad en ambos lados, el guardameta Juan Pablo Cozzani eligió su poste izquierdo y pudo quedarse con el séptimo remate del conjunto chileno, disparado por Salvador Cordero, para asegurar la clasificación del “Calamar”.