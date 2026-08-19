Detienen en México a un sospechoso vinculado al secuestro de "El Mayo" Zambada, clave en su arresto en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — La fiscalía federal de México anunció la captura de un individuo en la capital, presuntamente involucrado en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, un evento que condujo a su arresto en Estados Unidos y posterior condena por narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, el detenido, identificado como Fausto "N", habría acompañado al político local Héctor Cuén durante el encuentro en el que Zambada fue secuestrado en Sinaloa. Se menciona que fue testigo de los acontecimientos que rodearon el hecho.

El mismo día del secuestro, Cuén fue asesinado, según Zambada, en el lugar donde ocurrió el secuestro, aunque las autoridades locales sostienen que el homicidio sucedió en otra ubicación.

La fiscalía ha acusado a Fausto "N" de encubrimiento del asesinato de Cuén y de proporcionar declaraciones falsas a la justicia, argumentando que incurrió en contradicciones y no entregó información veraz sobre los hechos, lo que dificultó el esclarecimiento del caso.

En una carta, Zambada declaró que fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán, para asistir a una reunión donde supuestamente estarían el político Cuén y el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien dejó su cargo tras ser acusado por Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El secuestro de Zambada se desarrolló en un operativo que podría describirse como de película, culminando con la muerte del político local y la fiscalía acusando a funcionarios estatales de encubrir el crimen. Esto generó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos debido a la posibilidad de una intervención estadounidense, aunque Washington siempre ha negado tal acción. Esto concluyó con la acusación de diez funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por sus vínculos con el narcotráfico.

En otro contexto, autoridades mexicanas también informaron sobre la detención de nueve supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, entre los cuales se encuentra el que se considera responsable de los ataques contra la Guardia Nacional tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en febrero pasado.

Las detenciones en Michoacán fueron resultado de un aumento en el despliegue de fuerzas de seguridad, en respuesta a la violencia desatada por la muerte de "El Mencho" que dejó más de 70 muertos, incluidos 25 guardias nacionales. Tras las detenciones, se registraron bloqueos en carreteras y la quema de vehículos, pero las autoridades informaron que todas las vías fueron rápidamente despejadas.