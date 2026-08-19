Corea del Norte desestima reducción de ejercicios militares entre EEUU y Corea del Sur

FOTO: Reducción de ejercicios militares de Surcorea y EEUU "no cambia nada", afirma Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur — En una reciente declaración, Corea del Norte afirmó que la decisión de Estados Unidos de acortar la duración de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur no modifica su percepción de que estas maniobras son provocativas. Este comentario representa un revés para las esperanzas de reanudar las conversaciones diplomáticas entre el líder norcoreano Kim Jong Un y su contraparte estadounidense Donald Trump.

Los comentarios de Kim Yo Jong, la influyente hermana de Kim Jong Un, se produjeron el miércoles por la noche y fueron la primera reacción pública del régimen norcoreano ante la decisión de Trump de reducir considerablemente los ejercicios militares anuales. "Creemos que no vale la pena hacer comentarios al respecto y no nos interesa en lo absoluto", indicó Kim Yo Jong en un comunicado difundido por medios estatales. "La provocadora y agresiva naturaleza de las maniobras no cambiará aunque se haya reducido su tamaño y duración".

Además, Kim Yo Jong se refirió a ejercicios militares realizados por Estados Unidos y Corea del Sur a inicios de este año y al interés del gobierno surcoreano en introducir submarinos de propulsión nuclear.

En su comunicado, también negó la existencia de comunicación entre Trump y Kim. Cuando los periodistas le preguntaron a Trump si había hablado con Kim Jong Un, él confirmó que había recibido una respuesta de su homólogo norcoreano para iniciar un diálogo.

El tono del comunicado de Kim Yo Jong fue menos belicoso que el habitual, sugiriendo que el régimen podría estar intentando mantener una relación con Trump mientras busca concesiones para reanudar el diálogo. Indicó que las relaciones entre Trump y su hermano "siguen siendo excelentes", aludiendo a comentarios de Kim Jong Un sobre sus "buenos recuerdos" con el expresidente estadounidense.

Cuando se le preguntó sobre una posible reunión con el líder norcoreano este año, Trump respondió afirmativamente, aunque no aclaró si actualmente intercambia cartas con Kim.

Las maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur son fundamentales para la alianza entre ambos países, que se remonta a la Guerra de Corea de 1950-1953. Sin embargo, han sido también fuente de tensión, ya que Corea del Norte las considera un ensayo de invasión, lo que ha llevado al país a responder con pruebas de armamento.