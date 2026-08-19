En un final con polémica, Belgrano cayó ante Racing y quedó afuera de la Copa Argentina
"El Pirata" perdió 1-0 ante la "Academia" en San Luis por los octavos de final del torneo.
19/08/2026 | 21:13Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano quedó afuera de la Copa Argentina. (Prensa CAB)
Racing de Avellaneda derrotó, con lo justo, por 1-0 a Belgrano y consiguió sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde esperará al ganador entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.
El único gol del partido que le permitió al equipo de Juan Pablo Vojvoda conseguir el triunfo fue de Tomás Conechny, a los 4 minutos del primer tiempo, tras un centro de Adrián “Maravilla” Martínez.
En la anterior llave, Racing se impuso con categoría por 4-1 ante Defensa y Justicia, con goles de Adrián Martínez, Matko Miljevic, Santiago Sosa y Marcos Rojo, por los 16avos de final en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, además viene de acumular 3 derrotas al hilo y un empate en el campeonato.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Polémica: el gol que le anularon a Belgrano en el cierre del partido ante Racing
Belgrano quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 1-0 ante Racing en los octavos de final, en un partido disputado en el Estadio Único de Villa Mercedes.
/Fin Código Embebido/
Por su parte, Belgrano venía de ganar, con lo justo, por penales, por 4-2, luego de terminar en empate 2-2 en los 90 minutos, en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, y obtuvo dos victorias consecutivas y un empate en los últimos tres partidos del torneo.
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis y comenzó con la “Academia” abriendo el marcador a los 5 minutos del primer tiempo, con el único gol que protagonizó Tomás Conechny tras un centro desde la izquierda de Adrián “Maravilla” Martínez, que se vistió de asistidor en su regreso a las canchas tras la expulsión y la suspensión por tres fechas sufrida en el Torneo Clausura.
Además del gol, el equipo de Avellaneda no se quedó refugiado en la ventaja; en la siguiente jugada, proveniente de un lateral, “Maravilla” volvió a asistir al área hacia Ulises Ortegoza, que de zurda reventó el palo izquierdo de Cardozo.
A los 15, Facundo Cambeses, a puro reflejo, evitó el empate de Belgrano que podía llegar tras un mal rechazo de la defensa que rebotó en el delantero del “Pirata”, Passerini, y se metía en el primer palo.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Los puntajes de la derrota y eliminación de Belgrano ante Racing en Copa Argentina
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
/Fin Código Embebido/
El actual campeón del fútbol argentino siguió atacando y tuvo tres chances consecutivas; en las dos primeras, con poca claridad, llegó a rematar al arco, pero la tercera fue la más clara: pegó en la red del lado que no vale, en un remate de Spörle.
En los últimos del primer tiempo, le anularon el gol a “Maravilla” Martínez, que había capturado el rebote que dejó el arquero “Pirata” tras el remate de Miljevic; este último picó en offside.
En el complemento fue parejo nuevamente, con varios remates y jugadas claras por parte de ambos equipos; “Maravilla” tuvo dos remates en el área que tapó Cardozo.
A los 35 del segundo tiempo, Cambeses se vistió de muralla para tapar el mano a mano de Nicolás “Uvita” Fernández, que remató de manera potente pero no pudo gritar el empate.
Sobre el final, a los 48 le anularon el tanto de Belgrano, mediante el VAR, por un offside milimétrico de Fernández, que evitó el centro-gol de Hernández; además terminó echando al arquero de Belgrano por protestar tras el pitazo final, cuando el árbitro, Sebastián Zunino estaba siendo llamado desde el VAR y era córner para los cordobeses.
El próximo desafío para Racing será ante Boca el domingo 23 de este mes desde las 21:30 por la sexta fecha del Torneo Clausura, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro”; mientras que Belgrano deberá hacer lo propio contra Defensa y Justicia el mismo día, pero a las 17:00, en Córdoba, en el estadio Julio César Villagra.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Quiénes se enfrentan en el partido?
Belgrano y Racing se enfrentan en los octavos de final de la Copa Argentina.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este miércoles a las 19.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
¿Qué busca cada equipo en este partido?
Belgrano busca avanzar en la Copa Argentina, mientras que Racing intenta recuperarse tras perder sus últimos tres partidos en el Torneo Clausura.
¿Qué sigue para el ganador del partido?
El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre Boca y Vélez el 2 de septiembre.