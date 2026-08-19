Milei se presentará ante empresarios en el Council de las Américas

Javier Milei, presidente de Argentina, participará del Council de las Américas, un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el Alvear Palace Hotel.

Durante la jornada, Milei se presentará junto a parte de su gabinete ante empresarios, con el objetivo de despejar dudas sobre la reactivación de la economía. La apertura del evento estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. A las 9.45, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomará la palabra.

Antes de la apertura del Council, Caputo se reunió con las autoridades del evento. En sus redes sociales, expresó: “Excelente reunión con Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores. También dialogamos sobre los proyectos de inversión y las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina.”

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El lema del evento es “Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina”. Durante la jornada, se llevará a cabo un bloque de debate que incluirá a los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes discutieron temas relacionados con la industria del cobre y oro.

A las 11, se realizará un panel sobre energía, donde expusieron los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Caputo, Quirno y Santilli también participaron de este panel.

El evento continuará con la intervención del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien habló hasta las 12.15. Su participación se da en un contexto de cuestionamientos internos por el fracaso de la Ley de Tierras. Posteriormente, el canciller Pablo Quirno tomará la palabra, y el cierre del evento estará a cargo de Javier Milei, quien habló a partir de las 12.30.

Durante su discurso, Milei buscará defender el rumbo de su gestión y despejar inquietudes sobre la reactivación de la economía. En los días previos al evento, el gobierno había implementado una medida para impulsar el crecimiento de los créditos en dólares a empresas, que ya no estarían restringidos a las exportadoras, sino que alcanzarían a cualquier tipo de compañía.