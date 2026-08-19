Caputo recibió a las autoridades del BID y se reunió con la titular del Consejo de las Américas

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este miércoles distintas reuniones con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con Susan Segal, la titular del Consejo de las Américas.

La primera reunión ocurrió por la mañana, cuando el ministro económico recibió a representantes del BID y al gerente general del Departamento Regional del Cono Sur, Morgan Doyle. El funcionario estuvo acompañado por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.

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Mantuve un muy buen encuentro junto al subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, con la representante de @el_BID en Argentina, @vivianaalvahart, y el gerente general del Departamento Regional del Cono Sur, Morgan Doyle.

Dialogamos sobre el… pic.twitter.com/ZRCbvz7560 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

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Caputo destacó el financiamiento que viene otorgando el organismo multilateral, tanto a Nación como a distintas provincias, y señaló que es "una muestra concreta de confianza en el programa económico y en las reformas" impulsadas por el presidente Javier Milei. El Gobierno nacional aprobó los modelos de contrato para un préstamo del BID por hasta US$ 85 millones destinado a Mendoza, en el marco de una línea de crédito condicional de hasta US$ 700 millones para la transformación digital del sistema de salud en gobiernos subnacionales.

La medida quedó establecida en el Decreto 757/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El financiamiento apunta al "Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud de la Provincia de Mendoza", que contempla infraestructura y equipamiento digital, sistemas de información, capacitación y gestión del cambio, e interoperabilidad y ciberseguridad sanitaria.

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Excelente reunión con Susan Segal @s_segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas @ASCOA, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores.



También dialogamos… pic.twitter.com/aFf1Wlwq3a — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

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Encuentro con Susan Segal

Por la tarde recibió a la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, en el Palacio de Hacienda. Allí, el funcionario comentó que los ejes de la charla se centraron en las reformas económicas, los proyectos de inversión y "las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina".

También tocaron el encuentro que realiza el organismo en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Caputo será uno de los primeros oradores del evento, que contará con la exposición de otros ministros, gobernadores y distintos empresarios.

El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei, quien explicará el modelo de crecimiento económico y brindará detalles de las próximas desregulaciones en las que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.