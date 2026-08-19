Zulma Lobato rompió el silencio sobre los 11 millones de pesos recaudados en campaña solidaria

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Zulma Lobato reapareció este miércoles públicamente para acallar los rumores y despejar las dudas sobre el dinero recaudado en una reciente campaña solidaria a su favor.

Desde la ciudad bonaerense de Tandil, donde se instaló para su cuidado, la mediática de 67 años reveló el destino exacto de los 11 millones de pesos, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Acompañada por Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona —quien asumió formalmente su acompañamiento y cuidado en un hogar para adultos mayores—, Lobato desmintió categóricamente las versiones que acusaban a su entorno de haberse apropiado del dinero reunido por la comunidad.

"No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega", afirmó la mediática de 67 años en un video difundido por Hourcade desde el hogar para adultos mayores donde se encuentra.

Ante las versiones que circularon en las redes sociales, Lobato fue contundente al asegurar que el dinero está depositado en un plazo fijo a su nombre y que nadie puede disponer de esos fondos.

“Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, remarcó en el video.

De esta manera, la mediática buscó llevar tranquilidad y dejar en claro que los $11 millones recaudados continúan bajo su titularidad y que fueron reservados para afrontar el tratamiento médico que necesita.

Según explicó la propia Lobato, el objetivo de la campaña solidaria fue ayudarla a afrontar los costos de una operación de vista, debido al grave deterioro de su visión.

La mediática aseguró que actualmente se encuentra “casi ciega” y que la intervención quirúrgica es una necesidad urgente. Por ese motivo, decidió mantener el dinero guardado y destinado exclusivamente a esa operación.

La aclaración se produjo luego de que comenzaran a circular comentarios y acusaciones en redes sociales sobre el supuesto destino de la recaudación. Frente a esas versiones, Lobato decidió hablar públicamente y explicar cómo se encuentran actualmente los fondos.

En los últimos meses, Zulma Lobato se instaló en Tandil junto a Jair Hourcade, La Pepona, quien asumió un rol de acompañamiento y cuidado.

Desde allí, Hourcade fue quien difundió el video en el que Lobato explicó personalmente la situación de los $11 millones y negó que el dinero haya sido utilizado o retenido por otra persona.

La mediática quiso así cerrar la polémica y dejar claro que el dinero de la campaña solidaria sigue a su nombre y tiene como único objetivo ayudarla a recuperar su visión.