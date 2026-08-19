Romina Gaetani destaca el reto de interpretar un policial en 'La ratonera' de Agatha Christie

La actriz Romina Gaetani ha compartido su perspectiva sobre la complejidad de interpretar un policial, al ser parte del elenco de "La Ratonera", la famosa obra de Agatha Christie que se presentará en el Teatro Liceo, en el circuito de la calle Corrientes.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Gaetani expresó su entusiasmo y felicidad ante el inminente estreno, programado para el 3 de septiembre, bajo la dirección de Manuel González Gil: "Tenemos una gran obra entre manos. Es una oportunidad para compartir con todas las personas a las que les interese el policial".

La actriz subrayó que "el misterio nos atrae a todas las edades. Es para toda la familia", mientras se prepara para llevar a cabo una historia que se desarrolla en Londres en los años 40, resaltando la singularidad de Agatha Christie.

Por su parte, Carlos Santamaría, otro integrante del elenco, destacó la importancia de la musicalización en la obra, que contribuye a crear un ambiente adecuado tanto para el público como para los actores: "Además, cuenta con musicalización que interactúa con la obra y eso genera cierto clima para el público y el actor porque te sitúa en el lugar donde transcurre la historia".

Gaetani también enfatizó que el entorno musical brinda un aspecto más cinematográfico a la actuación y al espectador, afirmando: "En La ratonera, la estructura puede ser tranquilamente llevada al cine. Las texturas de la época y lo que necesita el género para poder contarlo se constituyen de tal manera que es imposible no pasarla bien".

La actriz añadió que "la época y la autora son un desafío por la forma de decir. Hacer un policial y saber contarlo es un desafío por sus tiempos, formas y tonos. No encontrás la cotidianidad a menos que sea con otras tonalidades".

En línea con esto, Santamaría concluyó: "Hay un naturalismo actual que no podés meter en la obra por la forma en que se hablaba en ese momento".

El elenco de la obra se completa con la participación de Betiana Blum, Ludovico Di Santo, Carlos Belloso, Andrés Gil, Walter Quiroz y Malena Solda.