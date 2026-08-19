Un sacerdote atropelló a tres jóvenes, huyó y dijo que no advirtió el choque por la música alta

FOTO: El padre Miguel Espíndola, quien estaba al volante durante el choque. (Facebook)

Un sacerdote conocido en la localidad santiagueña de Sumampa fue demorado luego de atropellar con su camioneta a un grupo de jóvenes que circulaba en motocicleta y abandonar el lugar. Según declaró posteriormente, no habría advertido el impacto porque conducía con la música a un volumen elevado.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, en la intersección de la ruta provincial 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación. Los jóvenes regresaban de jugar un partido de pádel y de visitar a un amigo que se encontraba enfermo.

El choque y la huida

El grupo estaba integrado por un adolescente de 15 años que circulaba junto a una amiga en una Honda Wave 110 cc y otro joven que se movilizaba en una segunda motocicleta.

Según el relato de los jóvenes, alrededor de las 22 una camioneta blanca intentó sobrepasarlos. El vehículo rozó una de las motos y luego embistió a la segunda, provocando que sus ocupantes cayeran sobre el pavimento.

Los jóvenes sufrieron distintas lesiones y quedaron tendidos en la ruta. Poco después, familiares se acercaron para asistirlos y dieron aviso a la Policía.

“Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho”, contó Cristian Galván, padre de uno de los adolescentes, quien además explicó que los jóvenes pudieron aportar algunos detalles sobre el vehículo involucrado.

Uno de ellos recordó que la camioneta tenía una cruz o un rosario en la parte trasera. Ese dato fue clave para orientar la búsqueda.

El conductor fue identificado

La denuncia fue realizada cerca de las 23.30 en la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa. A partir de allí, los investigadores comenzaron a buscar la camioneta.

El vehículo fue localizado en Pinto, localidad situada a casi 100 kilómetros del lugar del choque. Allí identificaron al conductor como Miguel Espíndola, un sacerdote conocido en la comunidad.

De acuerdo con lo informado, el religioso explicó que no se había dado cuenta de que había protagonizado un choque porque circulaba con la música a un volumen muy alto.

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La fiscal Fernanda Vittar ordenó realizarle un control de alcoholemia y dispuso el secuestro de la camioneta para avanzar con la investigación.

Espíndola permaneció demorado durante algunas horas de manera preventiva y posteriormente recuperó la libertad.

Los jóvenes están fuera de peligro

Pese a la violencia del impacto, los tres jóvenes se encuentran fuera de peligro, aunque sufrieron golpes y distintas lesiones.

“Por suerte mi hijo y los otros chicos están bien. Están con dolor, pero están fuera de peligro”, señaló Galván.

La Justicia intenta ahora determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades del conductor.

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