Qué se sabe hasta ahora de la muerte de la nena de 4 años que fue aplastada por un portón

Una nena de 4 años murió en Córdoba luego de sufrir graves heridas al caerle encima un portón del garaje de su vivienda, en barrio Suárez. La pequeña permanecía internada desde el lunes en la Clínica Vélez Sarsfield, donde fue sometida a una cirugía de urgencia, pero finalmente falleció el martes por la noche.

De acuerdo con la información clínica aportada por el centro de salud, la niña ingresó el lunes a las 19.30, trasladada por sus padres. Según el relato familiar, la pequeña se encontraba jugando con el portón del garaje cuando la estructura se habría descalzado y cayó sobre ella.

La menor llegó a la clínica con politraumatismos y un traumatismo de cráneo muy severo. Los médicos debieron realizar maniobras de reanimación apenas ingresó y posteriormente le practicaron estudios tomográficos.

Los análisis revelaron múltiples fracturas de cráneo y de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.

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Ante la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada al quirófano para una intervención de neurocirugía. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la pequeña sufrió múltiples paros cardíacos durante su internación.

Finalmente, falleció el martes a las 20.47, según la información clínica proporcionada por la Clínica Vélez Sarsfield.

La Policía tomó conocimiento del fallecimiento durante la noche del martes a través de los profesionales de la institución médica.

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Investigan cómo ocurrió el accidente

Según informó la Policía, los padres manifestaron que la niña resultó herida luego de que un portón perteneciente al domicilio familiar se le cayera encima.

El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto en barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.

La investigación quedó abierta para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y las circunstancias en las que la estructura se desprendió.

Por el momento, no se informó oficialmente si el portón presentaba algún desperfecto previo o qué mecanismo provocó su caída. Estos aspectos forman parte de la investigación.

Informe de Gonzalo Carrasquera.