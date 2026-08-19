Qué se sabe hasta ahora de la muerte de la nena de 4 años que fue aplastada por un portón
La pequeña estaba internada desde el lunes en la Clínica Vélez Sarsfield tras sufrir graves traumatismos en la cabeza. El accidente ocurrió en barrio Suárez.
19/08/2026 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Clínica Vélez Sarsfield
-
Audio. Tragedia en Córdoba: murió una nena de 4 años tras ser aplastada por un portón
Ahora país
Una nena de 4 años murió en Córdoba luego de sufrir graves heridas al caerle encima un portón del garaje de su vivienda, en barrio Suárez. La pequeña permanecía internada desde el lunes en la Clínica Vélez Sarsfield, donde fue sometida a una cirugía de urgencia, pero finalmente falleció el martes por la noche.
De acuerdo con la información clínica aportada por el centro de salud, la niña ingresó el lunes a las 19.30, trasladada por sus padres. Según el relato familiar, la pequeña se encontraba jugando con el portón del garaje cuando la estructura se habría descalzado y cayó sobre ella.
La menor llegó a la clínica con politraumatismos y un traumatismo de cráneo muy severo. Los médicos debieron realizar maniobras de reanimación apenas ingresó y posteriormente le practicaron estudios tomográficos.
Los análisis revelaron múltiples fracturas de cráneo y de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.
/Inicio Código Embebido/
Horror en Córdoba. Un nene de dos años llevó 71 dosis de cocaína a un jardín en Córdoba: detuvieron a sus padres
El hecho ocurrió en un jardín de barrio Ampliación Cabildo, donde una docente encontró la droga y alertó a las autoridades. La madre y el padre del menor fueron detenidos tras intentar recuperar la droga.
/Fin Código Embebido/
Ante la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada al quirófano para una intervención de neurocirugía. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la pequeña sufrió múltiples paros cardíacos durante su internación.
Finalmente, falleció el martes a las 20.47, según la información clínica proporcionada por la Clínica Vélez Sarsfield.
La Policía tomó conocimiento del fallecimiento durante la noche del martes a través de los profesionales de la institución médica.
/Inicio Código Embebido/
La Mesa de Café. Villa Urquiza, bajo fuego: una escuela activa un protocolo cada vez que comienzan los tiros
El Colegio Paula Montal baja las persianas y reúne a sus alumnos en un salón cuando se escuchan disparos. "A veces son 30, 50 o 100 disparos durante cinco o diez minutos", dijo un vecino en Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
Investigan cómo ocurrió el accidente
Según informó la Policía, los padres manifestaron que la niña resultó herida luego de que un portón perteneciente al domicilio familiar se le cayera encima.
El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto en barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.
La investigación quedó abierta para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y las circunstancias en las que la estructura se desprendió.
Por el momento, no se informó oficialmente si el portón presentaba algún desperfecto previo o qué mecanismo provocó su caída. Estos aspectos forman parte de la investigación.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una nena de 4 años murió tras la caída de un portón de cochera.
¿Quién fue la víctima? La víctima es una niña de 4 años que vivía en barrio Suárez.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el miércoles, y la niña había sido internada desde el lunes.
¿Dónde fue el accidente? El accidente ocurrió en una vivienda de barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.
¿Cómo se produjo el accidente? El padre intentaba abrir el portón cuando este se salió de su carril y cayó sobre la niña.
¿Por qué se investiga el accidente? Se investiga para determinar si el portón presentaba desperfectos o si hubo falta de mantenimiento.