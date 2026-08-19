Lali Espósito y Marcelo Polino en conflicto por la serie de Moria Casán

La reciente serie de Moria Casán en Netflix ha desatado un inesperado conflicto entre el periodista Marcelo Polino y la artista Lali Espósito. En un intercambio mediático, ambos expusieron sus versiones sobre un incidente ocurrido durante la grabación de la biopic titulada "La One".

Polino calificó a Lali Espósito de "diva", insinuando que se negó a compartir el mismo espacio durante una escena que requería la presencia de varios amigos. "En el último capítulo, Moria nos invitó a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar menos una persona que decidió no estar con nosotros. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, ella estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro", manifestó Polino.

La respuesta de Lali no se hizo esperar. A través de Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), la cantante desmintió las afirmaciones del periodista, acusándolo de mentir "de mala leche" y sugiriendo que sus diferencias podrían estar relacionadas con posturas políticas. "No sé, el querido Polino, qué dice. Lo que dice, que estuve sola en otro lado, no sé qué es; no solo es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear. Como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice. Lo de Polino es una gran maldad porque, bueno, sabemos por qué", declaró.

En su declaración final, Lali enfatizó: "Es falso y es de bronca que él sabrá, pero miente de mala leche".

Polino aclara el distanciamiento

Frente a la respuesta de Lali Espósito, Marcelo Polino utilizó sus redes sociales para aclarar la razón detrás de su distanciamiento, que data de 2021. "Mi distanciamiento con @lali es de 2021, cuando se portó para el ort... conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre. No flashes 'trasfondos políticos': @javiermilei ni era diputado cuando pasó. (No me quieras meter en La Grieta)".

Además, Polino defendió su versión de los hechos, insistiendo en que el conflicto no tiene tintes políticos: "Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llámame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París". Concluyó su mensaje con un tono ligero: "Calma. Menos Netflix mental y más realidad. #Ego bella canción #Humor #Alegría".