Lali Espósito y Marcelo Polino en conflicto por la serie de Moria Casán
El periodista de espectáculos trató de "diva" a la cantante y aseguró que "se subió al pony". Lali contestó que él miente y aclaró que hay pruebas que lo demuestran.
FOTO: Lali Espósito y Marcelo Polino.
La reciente serie de Moria Casán en Netflix ha desatado un inesperado conflicto entre el periodista Marcelo Polino y la artista Lali Espósito. En un intercambio mediático, ambos expusieron sus versiones sobre un incidente ocurrido durante la grabación de la biopic titulada "La One".
Polino calificó a Lali Espósito de "diva", insinuando que se negó a compartir el mismo espacio durante una escena que requería la presencia de varios amigos. "En el último capítulo, Moria nos invitó a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar menos una persona que decidió no estar con nosotros. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, ella estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro", manifestó Polino.
La respuesta de Lali no se hizo esperar. A través de Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), la cantante desmintió las afirmaciones del periodista, acusándolo de mentir "de mala leche" y sugiriendo que sus diferencias podrían estar relacionadas con posturas políticas. "No sé, el querido Polino, qué dice. Lo que dice, que estuve sola en otro lado, no sé qué es; no solo es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear. Como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice. Lo de Polino es una gran maldad porque, bueno, sabemos por qué", declaró.
En su declaración final, Lali enfatizó: "Es falso y es de bronca que él sabrá, pero miente de mala leche".
Polino aclara el distanciamiento
Frente a la respuesta de Lali Espósito, Marcelo Polino utilizó sus redes sociales para aclarar la razón detrás de su distanciamiento, que data de 2021. "Mi distanciamiento con @lali es de 2021, cuando se portó para el ort... conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre. No flashes 'trasfondos políticos': @javiermilei ni era diputado cuando pasó. (No me quieras meter en La Grieta)".
Además, Polino defendió su versión de los hechos, insistiendo en que el conflicto no tiene tintes políticos: "Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llámame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París". Concluyó su mensaje con un tono ligero: "Calma. Menos Netflix mental y más realidad. #Ego bella canción #Humor #Alegría".
Lectura rápida
¿Qué provocó el conflicto?
La serie de Moria Casán en Netflix generó un cruce entre Lali Espósito y Marcelo Polino.
¿Quiénes están involucrados?
Los protagonistas del conflicto son la cantante Lali Espósito y el periodista Marcelo Polino.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El conflicto se desató tras la grabación de una escena final de la biopic de Moria Casán.
¿Qué dijo Lali sobre Polino?
Lali Espósito aseguró que Polino miente y que hay pruebas que demuestran su versión.
¿Cuál fue la respuesta de Polino?
Marcelo Polino aclaró su distanciamiento con Lali y negó que el conflicto sea político.
[Fuente: Noticias Argentinas]