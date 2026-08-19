Grandes marcas se instalan en el país pese a la caída del consumo: miran el mediano y largo plazo
La Asesora de comercio internacional y finanza, Yanina Soledad Lojo explicó los motivos del fenomeno en diálogo con Cadena 3.
19/08/2026 | 19:48Redacción Cadena 3
FOTO: Shoppings en Argentina. (Ilustrativa)
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Informados al regreso
En un contexto de contracción del consumo, las grandes marcas internacionales continúan abriendo locales en shoppings de Córdoba, Buenos Aires y otros puntos del país. Algunas regresan tras haberse retirado y otras llegan por primera vez. ¿Qué están viendo estas empresas?
Yanina Soledad Lojo, asesora de comercio internacional y finanzas, explicó a Cadena 3 que la situación solo parece una contradicción. “Si bien el consumo agregado ha mostrado señales de caída en diferentes rubros —los centros de compra registraron una contracción del 5,9% en abril y un retroceso significativo en el acumulado del año—, vemos apertura de marcas internacionales y gente haciendo cola en los locales”, señaló.
Según la especialista, estas compañías no miran el horizonte de diciembre de 2026, sino 2027 o 2030. “Cuando una empresa proyecta internacionalizarse e ingresar con un local propio, es una decisión de inversión que se toma con tiempo y mirando el mediano y largo plazo. Abrir el local, buscar el socio logístico y asociarse con empresarios argentinos que conocen la regulación local lleva su operatoria”, detalló.
La desregulación para importar facilitó el ingreso de productos. Además, aunque el consumo general cae, en algunos segmentos se sostiene o se orienta hacia los bienes que ofrecen estas marcas.
Los desafíos estructurales de la industria local
Lojo advirtió que los fabricantes argentinos enfrentan problemas que van más allá de la coyuntura. Entre los principales mencionó las deficiencias de infraestructura —“un problema grave que se viene acarreando hace años”—, la elevada presión impositiva y las dificultades de acceso al financiamiento.
“Un tipo de cambio más apreciado resta margen al exportador, pero no puede compensar el sobrecosto que genera la mala infraestructura. Además, sigue siendo más barato estar fuera del sistema que dentro, por lo que se sobrecarga de impuestos al que cumple”, afirmó.
La especialista consideró que una reforma tributaria profunda debería ser una de las grandes prioridades, junto con mejorar el acceso al crédito. Recordó que solo el 15% del PBI se destina a financiamiento del sector privado y, de ese porcentaje, apenas el 7% va a inversión productiva, cifras muy inferiores a las de los países vecinos.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Qué están haciendo las grandes marcas internacionales en Argentina? Están abriendo locales en shoppings de Córdoba, Buenos Aires y otros puntos del país, a pesar de la contracción del consumo.
¿Quién es Yanina Soledad Lojo? Es asesora de comercio internacional y finanzas que analizó la situación del consumo y la apertura de marcas internacionales.
¿Cuándo se proyecta el ingreso de nuevas marcas? Estas compañías no miran al corto plazo, sino que proyectan su ingreso para 2027 o 2030.
¿Dónde enfrentan problemas los fabricantes argentinos? Enfrentan deficiencias de infraestructura, elevada presión impositiva y dificultades de acceso al financiamiento.
¿Por qué es necesaria una reforma tributaria? Para mejorar el acceso al crédito y aumentar la inversión productiva, que actualmente es baja en comparación con países vecinos.