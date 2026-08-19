Trump anuncia un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, pero faltan detalles clave

FOTO: Trump dice que EEUU y Canadá tienen un acuerdo comercial, pero se desconocen detalles clave

WASHINGTON — Durante el miércoles, Canadá y Estados Unidos avanzaron hacia la finalización de un acuerdo comercial que podría prevenir la aplicación de aranceles del 50% que Washington había amenazado. Un funcionario canadiense describió los términos como un "muy buen acuerdo para Canadá", aunque advirtió que las negociaciones aún no se habían cerrado.

El presidente estadounidense Donald Trump calificó el acuerdo como "muy justo" para ambas naciones y anticipó beneficios para agricultores y fabricantes en su país. Los aranceles sobre importaciones canadienses, que representan aproximadamente 20.000 millones de dólares, se han pospuesto hasta el sábado a las 12:01 a.m.

Según el funcionario canadiense, el acuerdo brindará mayor certidumbre, protegerá la industria láctea de Canadá y los empleos que están en riesgo debido a los nuevos aranceles, además de mantener condiciones comerciales favorables con Estados Unidos.

El funcionario, que solicitó permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre las negociaciones, indicó que el sector agrícola estaría bien protegido y se mantendría firme en su postura.

Dominic LeBlanc, ministro responsable del comercio entre ambos países, regresó a Ottawa para reunirse con el primer ministro Mark Carney, quien también presidiría una reunión del gabinete y otra virtual con líderes provinciales y territoriales.

La amenaza arancelaria de Trump afectaría al 5% de las exportaciones canadienses

El mes pasado, Trump invocó una autoridad legal poco utilizada desde la Gran Depresión para anunciar aranceles del 50% sobre 20.000 millones de dólares, que equivalen aproximadamente al 5% de las exportaciones canadienses a EE.UU., abarcando productos desde palos de hockey hasta abatelenguas.

Trump ha expresado su descontento porque Canadá discrimina las exportaciones estadounidenses de automóviles, alcohol y queso. Además, se mostró molesto por la respuesta de Canadá y China, que impusieron aranceles de represalia cuando él aplicó gravámenes a sus productos.

Las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa han sido una constante durante décadas, con conflictos en áreas sensibles como las importaciones canadienses de madera blanda y el acceso de EE.UU. al mercado lácteo canadiense.

El mercado de lácteos de Canadá ha sido un irritante persistente

A pesar de que los detalles del acuerdo aún son vagos, Trump sugirió que Canadá había accedido a eliminar aranceles sobre productos agrícolas estadounidenses. "No habrá ningún arancel para nuestros agricultores. Nuestros agricultores estaban pagando aranceles enormes a Canadá, y esos aranceles van a ser totalmente eliminados. Hasta cero", afirmó.

En declaraciones a la prensa, LeBlanc destacó que el sistema de gestión del suministro de Canadá, que regula las importaciones de lácteos, no estaba sujeto a negociación y que continuaría protegido.

El alto funcionario canadiense también mencionó que el acuerdo en ciernes protegería un número significativo de empleos y permitiría a Ottawa concentrarse en su agenda económica interna, que incluye proyectos de infraestructura y diversificación de exportaciones.

Trump planteó la posibilidad de reactivar el Keystone XL

En un post en Truth Social, Trump insinuó que el controvertido oleoducto Keystone XL, cancelado previamente, podría ser reactivado. Sin embargo, no se aclaró si esta medida formaba parte del acuerdo comercial.

La Casa Blanca no ha proporcionado detalles sobre el oleoducto. Sin embargo, Trump había otorgado previamente una aprobación para un nuevo oleoducto, conocido como "Keystone Light", que transportaría petróleo desde Canadá a través de varios estados.

La reactivación del Keystone XL, que ha sido objeto de intensas disputas políticas y ambientales, podría alinearse con un interés canadiense a largo plazo.

Ambas partes forcejean por las importaciones de alcohol estadounidense

Actualmente, ocho de las diez provincias de Canadá restringen o prohíben las importaciones de alcohol estadounidense, como respuesta a los aranceles impuestos por Trump. El Consejo de Licores Destilados de EE.UU. ha informado que las exportaciones de licores a Canadá han disminuido más del 70%.

Ontario, la provincia más poblada, es crucial en este ámbito, ya que su Junta de Control de Bebidas Alcohólicas había vendido productos estadounidenses por casi 1.000 millones de dólares canadienses anualmente antes de retirar esos artículos.

La Casa Blanca ha afirmado que el acuerdo incluirá un compromiso canadiense para abordar estas restricciones, aunque Carney no puede ordenar a las provincias que restauren las ventas.

Con un acuerdo, se espera que se facilite un camino hacia negociaciones más amplias sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que Trump impuso en su primer mandato. Un acuerdo inmediato podría allanar el camino para futuras conversaciones.

Ambos países tienen incentivos para evitar un aumento de las tensiones comerciales, dado que casi el 72% de las exportaciones canadienses de bienes se dirigen a EE.UU.