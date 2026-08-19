Prisión preventiva para un paranaense con 11 kilos de cocaína ocultos en el auto

La Justicia Federal de Reconquista dictó prisión preventiva para Adrián Darío Sanguinetti, un hombre de 49 años oriundo de Paraná que fue detenido el pasado 15 de agosto cuando transportaba 11 kilos de cocaína en su vehículo.

La medida fue dispuesta por el juez Aldo Alurralde, quien además autorizó el acceso al teléfono celular del acusado, considerado una pieza clave para la investigación.

Sanguinetti fue imputado por transporte de estupefacientes en una causa impulsada por el fiscal federal coadyuvante de Reconquista, Bruno Ojeda. La detención se produjo alrededor de las 14 horas, durante un control de la Guardia Provincial en la ruta, a la altura de la localidad de Florencia, en el límite entre Santa Fe y Chaco.

Según el parte oficial, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un Volkswagen Fox y, durante la inspección inicial, hallaron algunos gramos de cocaína. Sanguinetti justificó la tenencia alegando que se había dado "unos pases" para combatir el cansancio al volante.

Ante la sospecha de que pudiera transportar una cantidad mayor, los efectivos profundizaron el registro del vehículo. Fue entonces cuando, al abrir el torpedo del aire acondicionado, descubrieron diez paquetes tipo panes que contenían cocaína. El peso total secuestrado ascendió a 11 kilos.

Tras el hallazgo, Sanguinetti quedó detenido y a disposición del Juzgado Federal de Reconquista. El martes fue llevado a audiencia imputativa, donde el fiscal Ojeda solicitó su prisión preventiva, medida que finalmente fue concedida por el juez Alurralde.

El caso continúa en etapa de instrucción. La apertura del celular incautado podría aportar información sobre la red de distribución y los posibles destinatarios de la carga.

Informe de Emiliano Guardia.