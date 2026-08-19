FOTO: Femicidio en Rosario: una mujer fue apuñalada por su exesposo en una farmacia

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Una mujer de 56 años fue asesinada de siete puñaladas por su exesposo, de 55, este miércoles en una farmacia de la ciudad santafesina de Rosario y la Policía detuvo al implicado.

El hecho ocurrió durante esta mañana en el local conocido como Marketing Farm, ubicado en Dorrego y Zeballos, donde la expareja de la víctima, identificada como Carina Candelas, ingresó, la encerró en un cuarto y la mató en el acto, según informaron medios locales.

Martín Banchero se dio a la fuga hasta arribar a su domicilio en el barrio República de La Sexta, zona en la que las autoridades concretaron su arresto, al tiempo que había intentado suicidarse.

De acuerdo con distintos testimonios, ambos se divorciaron hace seis meses y la damnificada se desempeñaba desde hace dos décadas en el rubro farmacéutico.

Una vecina sostuvo que Carina "tenía problemas con él" y consignó: "Trabajaba hace mucho en la farmacia, era muy atenta, al igual que todas las chicas. Siempre iba y le pedía consejos para algún medicamento."

La fiscal Laura Riccardo caratuló el hecho como femicidio y sostuvo que, tras recabar declaraciones de familiares y amigos, constató que Candelas sufría "hostigamiento" de parte del agresor.

"No había denuncias" por episodios de violencia de género, mientras que el atacante "la venía molestando" en varias ocasiones, agregó la funcionaria judicial.