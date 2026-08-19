Edelap reestablece el suministro eléctrico al 99% tras incendio en Tolosa

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – Edelap restableció en 48 horas el suministro eléctrico al 99% de los usuarios afectados por el incendio registrado en la Estación Transformadora Tolosa, mientras continuaban los trabajos para normalizar los casos puntuales que permanecían sin servicio.

El operativo técnico desplegado desde la madrugada del lunes permitió conectar y poner en funcionamiento 16 grupos electrógenos con salida en baja y media tensión, con los que la empresa restituyó el suministro de manera progresiva.

Según informó la distribuidora en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, otros cuatro grupos electrógenos se encontraban en proceso de instalación y quedarían operativos como respaldo del sistema para garantizar la estabilidad del servicio restablecido.

Asimismo, Edelap inició las tareas de reconfiguración de la red eléctrica, un proceso necesario para consolidar la normalización del suministro y que podría ocasionar cortes ocasionales en algunas zonas durante los próximos días.

En paralelo, personal técnico especializado continuaba trabajando en el lugar del siniestro para determinar las causas que originaron el incendio en la Estación Transformadora Tolosa.

Las autoridades de la distribuidora eléctrica mantenían además un diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por la situación.

Por consultas, los usuarios podrán comunicarse con Edelap a través de WhatsApp al 221 616 0116, por atención telefónica al 0800 222 3335 y mediante sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.