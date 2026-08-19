FOTO: Una empresa textil histórica entró en concurso preventivo por una deuda de más de $7.000 millones.

La sociedad que controla las marcas de indumentaria Rever Pass y Be Rebel solicitó su concurso preventivo ante la Justicia, luego de acumular un pasivo superior a $7.000 millones y atravesar un fuerte deterioro de sus resultados financieros.

Se trata de IGT33 S.A., una empresa con más de cuatro décadas de presencia en el mercado argentino que actualmente emplea a más de 100 personas, cuenta con 13 locales en centros comerciales y posee una planta industrial propia en Ricardo Rojas, partido de Tigre.

El concurso preventivo le permitirá negociar con sus acreedores y evitar, al menos en esta instancia, que las ejecuciones individuales comprometan la continuidad de la compañía.

Las pérdidas se multiplicaron casi por nueve

Según la información presentada ante la Justicia, las ventas de la compañía pasaron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante entre 2024 y 2025. La caída fue cercana al 24%.

La ganancia bruta también se redujo: pasó de $8.962 millones a $5.678 millones. Al mismo tiempo, los gastos de comercialización y administración alcanzaron los $8.567 millones y el resultado financiero sumó otros $1.200 millones negativos.

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El ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con pérdidas por $4.365 millones, frente a un rojo de $515 millones registrado un año antes.

La empresa atribuyó el deterioro a una combinación de factores: la caída del consumo de indumentaria, el avance de las importaciones, el aumento de los costos de producción y el fuerte encarecimiento del crédito.

“Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional”, explicó a Infobae Pablo Sonne, CEO de la compañía.

La presión de Shein y Temu

Uno de los principales argumentos de la empresa apunta al avance de plataformas internacionales como Shein y Temu, que permiten comprar prendas directamente desde el exterior y competir con las marcas locales.

La compañía sostiene que existe una diferencia importante entre esos modelos y el de las empresas argentinas, que deben afrontar costos de locales, empleados, cargas sociales, impuestos y logística.

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“Cuando cambian las reglas de juego, tenés que competir contra quienes están más armados que vos hace años. Es una carrera muy desventajosa”, sostuvo Sonne.

A esa presión se sumó el cambio en los hábitos de consumo. El crecimiento del comercio electrónico redujo la rentabilidad de los locales ubicados en shoppings, cuyos alquileres, expensas, gastos de publicidad y costos laborales dejaron de ser sostenibles con el nivel de ventas.

Por ese motivo, la compañía comenzó a cerrar locales en centros comerciales y en la Costa Atlántica y busca concentrar su actividad en canales que considera más eficientes.

De fabricar a combinar producción e importaciones

La estrategia para intentar superar la crisis incluye una transformación del modelo de negocios.

La empresa pasó de una estructura basada principalmente en la producción propia a una matriz que combina fabricación local con importación de productos terminados.

El objetivo es reducir costos y ofrecer precios que permitan competir con las prendas que llegan desde el exterior.

Para sostener la operación durante los últimos años, IGT33 recurrió a créditos bancarios para afrontar salarios, indemnizaciones, renovación de locales y nuevas líneas de productos. Los accionistas y socios fundadores también realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios.

“El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores”, explicó el CEO.

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Una deuda que supera los $7.000 millones

El principal componente del pasivo es la deuda bancaria, que ronda los $3.276 millones. El Banco Nación concentra unos $2.264 millones, mientras que el Banco Provincia registra aproximadamente $866 millones.

A esto se agregan cerca de $975 millones de deuda fiscal, $1.725 millones correspondientes a obligaciones previsionales y otros compromisos laborales, sindicales y con proveedores.