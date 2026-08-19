Rillet logra una inversión de 100 millones de dólares y alcanza una valoración de 1.000 millones

Rillet, una startup de contabilidad impulsada por inteligencia artificial, anunció que recaudó 100 millones de dólares en su ronda de financiación de serie C, alcanzando una valoración de 1.000 millones de dólares. La inversión fue liderada por ICONIQ y contó con la participación de inversores anteriores como Andreessen Horowitz y Sequoia. Esta ronda se produjo solo dos años después de que la empresa emergiera de la fase de sigilo en 2024, convirtiéndose rápidamente en una de las startups más prometedoras en la industria de planificación de recursos empresariales (ERP).

La plataforma de Rillet utiliza inteligencia artificial para ayudar a los profesionales de finanzas a gestionar los libros contables de una empresa. Según la compañía, su tecnología puede extraer datos automáticamente de fuentes como Salesforce o Brex.

Rillet afirma tener más de 600 empresas como clientes y ha duplicado su ingreso recurrente anual (ARR) en los últimos tres meses. Su cofundador y CEO, Nicolas Kopp, mencionó en un post en X que esta ronda se concretó en "menos de 48 horas". A pesar de no tener planes de recaudar más fondos, el interés por la empresa aumentó debido a los recientes logros, como una alianza con EY y el aumento en el ARR y la base de clientes.

En palabras de Seth Pierrepont, socio general de ICONIQ: "Un año atrás, respaldamos una visión audaz para Rillet: que el libro mayor podría convertirse en más que un sistema de registro y, en cambio, en el sistema operativo para las finanzas. Esa visión ahora es una realidad".

Antes de esta ronda, Rillet recaudó 70 millones de dólares en una serie B el año pasado, también liderada por ICONIQ y Andreessen Horowitz. En total, la empresa ha recaudado más de 200 millones de dólares hasta la fecha. El crecimiento acelerado de las startups de IA y su capacidad para recaudar grandes sumas de dinero reflejan el interés persistente de los inversores en este sector, especialmente en aquellas que están preparadas para desafiar a los jugadores de software como servicio (SaaS) tradicionales como NetSuite. Aunque algunos informes sobre una posible "SaaSpocalypse" pueden estar sobrestimados, los signos indican que hay un fuego detrás de este humo.