Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°, lo que indica un ambiente cálido y húmedo, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1005 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones de lluvia ligera pueden continuar a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica. La humedad alta y la presencia de viento suave contribuyen a un clima cálido, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones del tiempo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas más frescas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°, con cielo nublado. Para el viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, manteniendo el cielo cubierto. El sábado 10 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado.