El tren Mitre no funcionará durante el fin de semana largo de octubre: los motivos

FOTO: Tren Mitre: suspensión de ramales Suárez y Mitre por obras durante el fin de semana largo

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Los servicios ferroviarios correspondientes a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre quedarán completamente suspendidos por la totalidad del próximo fin de semana largo, desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive, a raíz de un operativo integral de infraestructura sobre el tendido de vías.

Según la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la empresa Trenes Argentinos pondrá en marcha un recambio definitivo del puente ferroviario emplazado sobre la avenida Luis María Campos, en el tramo comprendido entre las paradas Tres de Febrero y Ministro Carranza.

La obra en cuestión demandará remover la vieja estructura por donde transitan ambos trenes para montar el nuevo paso metálico, en el marco del plan de prioridades de la Emergencia Ferroviaria orientadas a reforzar la seguridad operacional y la regularidad del servicio.

En forma simultánea, y aprovechando la ausencia de trenes en la traza, la empresa estatal AUSA desplegará maquinaria pesada para clavar los pilotes de hormigón que sostendrán el futuro cruce bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, obra situada entre las estaciones Luis María Drago y General Urquiza.

Desde la compañía ferroviaria aclararon que el ramal Tigre mantendrá su cronograma y frecuencias de feriados y fin de semana de manera regular sin verse alcanzado por las limitaciones operativas, aunque advirtieron que la continuidad del cronograma de tareas quedará sujeta a las condiciones del clima.