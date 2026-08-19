Margarita Ponce, la joven talento que ganó "Es mi sueño" y 100 millones de pesos

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La pantalla de El Trece vivió una noche emocionante en la gala final de la primera temporada de "Es mi sueño", el reality musical que conduce Guido Kaczka, y consagró a su primera ganadora. Margarita Ponce, de tan solo 11 años, fue la elegida por el público y se llevó el premio mayor de 100 millones de pesos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la niña cautivó a la audiencia con una interpretación de La Arenosa de Mercedes Sosa y se llevó el 32,09% de los votos, consagrándose como la primera campeona de "Es mi sueño".

En una noche cargada de emoción, ocho finalistas desplegaron su talento sobre el escenario del Teatro Ópera frente al público y el jurado, conformado por La Mona Jiménez, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

El cantante Abel Pintos también participó de la velada, con una interpretación de sus mejores éxitos.

Finalmente, la audiencia eligió a Margarita Ponce como la mejor de toda la competencia. Al escuchar su nombre, la campeona estalló de felicidad mientras esperaba a su familia para festejar junto a ella.

Esa no fue la única gran noticia de la noche, sino que el jurado tuvo la oportunidad de elegir a tres participantes para competir en la segunda temporada de Es mi sueño para que sigan demostrando su talento a la audiencia. Quienes aseguraron su lugar en la siguiente etapa como figuras son Diego Detoña, Tomás Cochello y Ailén Peralta.

La final de "Es mi sueño" se llevó todos los reflectores con la competencia de canto y superó en rating al gran invencible del prime time, "Gran Hermano: Generación dorada". De acuerdo con las mediciones, el reality de Guido Kaczka promedió 10,9 puntos de rating mientras que Santiago del Moro llegó a tan solo 10,1 puntos con el reality de Telefe.