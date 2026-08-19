El romance entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin por sus apretadas agendas

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La relación entre la actriz Sofía Gala y el músico Fito Páez parece haber concluido, apenas unos meses después de hacer pública su relación. La pareja sorprendió a sus seguidores al compartir su amor en redes sociales a principios de este año, lo que llevó a muchos a creer que estaban viviendo un intenso romance.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, ambos artistas no han hecho declaraciones sobre su separación, aunque tampoco han ocultado su afecto en las plataformas sociales. La madre de Sofía Gala, Moria Casán, había optado por no etiquetar su vínculo, describiéndolo más bien como una amistad profunda entre dos personas que se quieren.

La misma Moria Casán fue quien "confirmó" el acercamiento entre Sofía y Fito, mencionando que incluso habían compartido un viaje a Brasil juntos. Sin embargo, su reciente separación ha sido objeto de especulación, especialmente tras la notable ausencia de Fito Páez en los festejos del estreno de "Moria", la biopic de Moria Casán en Netflix.

Durante una reciente emisión del programa LAM, la panelista Karina Iavicoli comentó que la pareja habría decidido finalizar su relación. Las principales razones detrás de esta separación parecen ser sus ajetreadas agendas y un viaje que Fito realizó, que resultó incómodo para Sofía.

"Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa", explicó Iavicoli.

En este contexto, el distanciamiento podría haberse acentuado tras un viaje que Fito realizó a Bariloche, donde estuvo en compañía de colegas cercanos, como Juliana Gattas y Dolores Fonsi. "A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche", reveló Iavicoli.