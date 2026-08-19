Ricardo Montaner solicita ayuda humanitaria para las víctimas de sismos en Colombia y Venezuela

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El reconocido cantautor venezolano Ricardo Montaner sigue alcanzando grandes logros en su carrera musical con la gira mundial "El Último Regreso". En esta ocasión, el artista aprovechó la oportunidad de sus recientes funciones sold out para solicitar a su público que se una a la causa de ayuda para las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, Montaner tuvo un emotivo reencuentro con su audiencia colombiana el pasado 8 de agosto, donde envió un mensaje de apoyo al nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella. Durante su presentación, el artista también hizo hincapié en la necesidad de ayuda humanitaria para los afectados por los sismos que han devastado varias regiones.

El cantautor ha sido uno de los artistas que se ha movilizado para ofrecer asistencia a Venezuela tras los terremotos que dejaron a muchas personas en una situación crítica. Desde el primer momento, The House Project, su fundación, ha trabajado arduamente en la reconstrucción de viviendas destruidas por la catástrofe.

Con la gira avanzando hacia su segunda etapa, que incluye shows completamente vendidos en Atlanta, Houston y Dallas, Montaner también ha extendido su apoyo al pueblo colombiano, que sufrió un terremoto de magnitud 7,4.

En una de sus presentaciones recientes, el artista argentino-venezolano tomó un momento del espectáculo para expresar su preocupación por la situación en Colombia y Venezuela. "Quiero mandarles un gran abrazo y decirles que, desde que todo esto sucedió, en nuestra familia se nos arrugó el corazón mucho, mucho, mucho", comentó.

El cantautor enfatizó: "Hemos estado manos a la obra trabajando con la fundación para que a todos nuestros hermanos venezolanos y a todos nuestros hermanos colombianos les llegue el auxilio y socorro que ahora mismo necesitan". Además, hizo un llamado a sus seguidores para que contribuyan a la fundación, con el objetivo de que esta pueda tener un impacto aún mayor.

La segunda etapa de "El Último Regreso World Tour 2026", que actualmente se desarrolla en Estados Unidos, seguirá con nuevos encuentros con sus seguidores en América y Europa.