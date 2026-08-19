FOTO: Una mujer se lanzó de un balcón para escapar de un robo en Caseros y resultó herida

En un hecho alarmante ocurrido en la localidad de Caseros, una mujer de 39 años resultó herida tras caer desde el segundo piso de su departamento mientras trataba de escapar de un robo. La víctima, identificada como Yamila Belén Razio, se encontraba regresando a su hogar en Fray Mamerto Esquiú al 700 cuando dos delincuentes la obligaron a ingresar a su vivienda para llevar a cabo un asalto bajo la modalidad conocida como "entradera".

Una vez dentro, los asaltantes ataron a Razio y la amenazaron con matarla y cortarle los dedos si no cooperaba. Sin embargo, la mujer logró desatarse y decidió intentar escapar por el balcón de su departamento. Durante su intento de fuga, se golpeó contra un cartel publicitario antes de caer al asfalto, lo que le ocasionó lesiones graves. Mientras tanto, los delincuentes huyeron del lugar en una Jeep Renegade, que había sido conducida por una mujer que los esperaba en la calle.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el incidente, efectivos de la Policía Bonaerense establecieron un operativo cerrojo en la zona y lograron arrestar a los tres implicados, cuyas edades oscilan entre los 21 y 27 años, en Villa Bosch. Además, se secuestró la camioneta utilizada en el escape y varios objetos robados.

Los detenidos fueron identificados como Mirko Nahuel Ríos, con antecedentes por robo y hurto; Daiana Yancovich, quien había sido arrestada previamente por infracción a la Ley 23.737; y Matías Uriel Ibáñez. En cuanto a la víctima, se encuentra estable tras ser intervenida quirúrgicamente debido a una fractura de tres costillas.