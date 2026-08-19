FOTO: La otra vida de Mariano Mores en Mar del Plata: así es el lugar donde pasó cerca de 40 veranos

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FOTO: La otra vida de Mariano Mores en Mar del Plata: así es el lugar donde pasó cerca de 40 veranos

FOTO: La otra vida de Mariano Mores en Mar del Plata: así es el lugar donde pasó cerca de 40 veranos

“Uno”, “Adiós pampa mía”, “Taquito militar”: el nombre de Mariano Mores quedó ligado a algunas de las composiciones más reconocidas de la historia del tango argentino. Pianista, compositor y director de orquesta, fue una de las grandes figuras de la música popular del país y, en el año 2000, fue elegido por votación popular como “Mejor compositor de tango del siglo”. En esa misma elección, Taquito militar fue reconocido como la “Mejor milonga del siglo”.

Pero durante cerca de 40 veranos, Mores tuvo otra vida. Lejos de los trajes, las orquestas y las luces del escenario, encontró en Mar del Plata un lugar para descansar junto a su familia, relacionarse con los vecinos y disfrutar de una ciudad con la que construyó un vínculo cada vez más profundo.

Su refugio era el chalet Ave María, ubicado a pocos metros del mar. En la planta alta, en un salón orientado hacia el norte y hacia la costa, tenía su piano. Desde la década de 1970 y hasta comienzos de la de 2010, aquella vivienda formó parte de su historia personal y familiar.

Hoy allí funciona la Casa Mariano Mores, un espacio cultural destinado a preservar su memoria y promover el tango. Su encargado es Leonardo De Angelis, gestor cultural, compositor, investigador y docente, además de integrante del programa municipal de Patrimonio Cultural Intangible de Mar del Plata.

En diálogo con Cadena 3, De Angelis explicó que la relación de Mores con la ciudad había comenzado incluso mucho antes de instalarse en el chalet.

“Ya venía Mariano Mores a Mar del Plata a tocar con su Orquesta Lírica Popular en la década del 50, en el Teatro Auditorium”, contó.

Primero llegó como artista

La investigación realizada alrededor de la casa permitió reconstruir una Mar del Plata con una intensa vida cultural, en la que algunas de las mayores figuras de la música argentina coincidían durante las temporadas.

“Estaba Piazzolla en un teatro, Mores en otro, Goyeneche en otro. Era impresionante realmente Mar del Plata en ese momento”, recordó De Angelis.

Mores llegó primero para trabajar y, con el paso de los años, esa relación artística se transformó en algo mucho más personal. Desde la década de 1970, el chalet Ave María se convirtió en la casa de veraneo del músico y de todo su grupo familiar.

Ese vínculo trascendió los escenarios. Según explicó De Angelis, Mores se relacionaba con vecinos, periodistas y habitantes de la zona, y fue construyendo una presencia cotidiana dentro de la vida marplatense.

“No era una persona que cerraba la puerta de la casa y no la veías nunca más. Era amigo de los vecinos, de los periodistas. Fue tejiendo todo un vínculo social con la comunidad”, señaló.

El otro Mariano Mores

Las fotografías conservadas de aquellos años muestran además una imagen muy diferente de la figura formal que el público acostumbraba a ver sobre los escenarios.

“En Mar del Plata lo vemos de otra manera. Estaba con un sombrero tipo Piluso, en malla, muy suelto. Se sentía muy a gusto en la ciudad”, relató De Angelis.

Era, en definitiva, otra cara del mismo artista: la de un hombre que encontraba en Mar del Plata la posibilidad de relajarse y vivir lejos de la exposición habitual de su carrera.

Para el encargado de la casa, recuperar esos registros permite también contar la historia de las grandes figuras argentinas desde una perspectiva diferente.

“Nos hace pensar una historia contada desde otro lugar, no desde una centralidad de Buenos Aires, sino desde una narrativa propia que surge de Mar del Plata”, explicó.

La relación del compositor con la ciudad fue tan profunda que el 18 de febrero de 2000, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon lo declaró Ciudadano Ilustre de Mar del Plata, en reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo afectivo con la ciudad.

Doce años después, aquella historia tuvo un cierre cargado de simbolismo. El 22 de febrero de 2012, con 94 años, Mores eligió la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium para realizar su concierto de despedida.

La ciudad a la que había llegado décadas antes para presentarse con su orquesta terminó siendo también el escenario elegido para despedirse.

Un chalet que también es patrimonio de Mar del Plata

El chalet Ave María tiene además un valor histórico y arquitectónico propio. La vivienda pertenece a la corriente estilística del Pintoresquismo, característica de muchas de las residencias de verano que marcaron la identidad de Mar del Plata durante buena parte del siglo XX.

Columnas revestidas en piedra, techos de tejas con pronunciadas pendientes, madera, chimeneas de piedra, una galería con arcos y un balcón en la planta alta forman parte de su fisonomía.

En su interior conserva pisos de roble tarugado, boiserie, escaleras de madera, vitrales y un hogar de simil piedra, en una ambientación de inspiración medieval y cierto aire inglés.

La propiedad fue reconocida como Bien de Interés Patrimonial por la Municipalidad de General Pueyrredon, Bien de Interés Turístico por la Provincia de Buenos Aires y Bien de Interés Histórico por la Nación.

Su preservación tampoco estuvo asegurada. Luego de años de discusión sobre cómo proteger la vivienda frente a un emprendimiento inmobiliario que proyectaba un complejo de torres, se acordó su donación para que fuera destinada a la Secretaría de Cultura municipal.

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De espacio cultural a casa de autor

La Casa Mariano Mores funciona desde 2019 en el chalet Ave María como ámbito para actividades culturales, charlas, exposiciones, conferencias, talleres y cursos destinados a promover el tango desde la música, la danza, la literatura y las ciencias sociales.

Pero en 2025 comenzó una nueva etapa. De Angelis explicó que entonces surgió la decisión de pensar el espacio específicamente como una casa de autor o museo biográfico, colocando al compositor en el centro de la investigación.

“Si la casa es conocida porque era la casa de Mariano Mores, ¿por qué no nombrarla con su nombre y apellido directamente?”, explicó sobre ese cambio conceptual.

La tarea presentó además una dificultad inesperada: pese al enorme peso de Mores dentro de la historia del tango, encontraron muy poco material dedicado exclusivamente a reconstruir su trayectoria.

“No había ningún libro sobre Mariano Mores. Teníamos que investigar sobre su vida y no había libros sobre él”, contó De Angelis, quien señaló además que no existe en Argentina otra casa dedicada específicamente a preservar y difundir su historia.

Por eso, el trabajo se alimenta tanto de documentos y fotografías como de los recuerdos de quienes conocieron al compositor o pueden aportar nuevos datos.

“Trabajamos a partir de una perspectiva metodológica que es la historia pública, la idea de recuperar las memorias de las personas que vienen, que nos aportan datos”, explicó.

Una casa donde el tango sigue vivo

El objetivo, sin embargo, no es convertir el chalet únicamente en un lugar de recuerdo.

“Hay que entender al tango también como una música viva”, remarcó De Angelis, quien destacó la existencia de una comunidad de músicos y artistas que necesita espacios donde tocar y desarrollar sus propuestas.

“En Mar del Plata el tango está muy presente”, sostuvo.

Para el encargado de la Casa Mariano Mores, preservar el chalet implica además convertir una herencia cultural en patrimonio colectivo y garantizar que siga siendo un espacio público.

“Vale la pena recuperar esa casa y que sea una casa pública, que no sean oficinas o que no tenga un uso privado. Acercarse al tango a partir de una persona es interesante”, señaló.

Leonardo de Angelis, gestor cultural de la Casa Mariano Mores

Cómo visitar la Casa Mariano Mores

La Casa Mariano Mores está ubicada en Leandro N. Alem 2469, a una cuadra de Playa Varese, en Mar del Plata.

El acceso es gratuito y, según explicó De Angelis, se realizan visitas guiadas los lunes, miércoles y viernes a las 11. El espacio también abre los sábados.

Allí, entre fotografías, recuerdos y música, permanece una faceta menos conocida de uno de los grandes nombres del tango argentino: no solo el Mariano Mores de “Uno”, “Adiós pampa mía” o “Taquito militar”, sino también el hombre que durante cerca de cuatro décadas encontró en Mar del Plata un lugar para alejarse de los escenarios, compartir con los vecinos y sentarse frente a su piano mirando hacia el mar.

Informe de Agustín González