Tres femicidios en 15 días en Rosario: "Es una emergencia en toda la provincia"

Organizaciones feministas advierten sobre el aumento de los femicidios en la provincia y reclaman mayores recursos y políticas públicas para prevenir la violencia de género. En Rosario, tres casos registrados en las últimas dos semanas volvieron a poner el tema en el centro de la agenda.

El femicidio ocurrido este miércoles en una farmacia del centro de Rosario volvió a encender las alarmas frente a la violencia de género. El caso se suma a otros dos registrados en la ciudad durante los últimos 15 días, una sucesión de hechos que generó preocupación entre organizaciones feministas y reactivó el reclamo por políticas públicas específicas.

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Gabriela Sosa, referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), expresó su preocupación por la situación y señaló que, además de los tres casos registrados en Rosario durante agosto, se suma otro femicidio ocurrido en Piamonte.

Según los datos presentados por la organización, ya son 32 los femicidios registrados en la provincia de Santa Fe desde el comienzo del año, una cifra que, de acuerdo con el relevamiento de Mumalá, representa un incremento respecto del mismo período del año pasado.

“Son víctimas directas, pero también sus familias, sus afectos y sus vecinas”, señaló Sosa durante una entrevista radial, al referirse al impacto que generan estos crímenes en las comunidades.

Reclamo de emergencia

Ante este escenario, desde Mumalá anticiparon que presentarán en la provincia un pedido de declaración de emergencia en violencia de género, luego de haber impulsado una iniciativa similar a nivel nacional.

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El objetivo, explicó Sosa, es que una declaración de emergencia permita disponer de partidas presupuestarias de ejecución rápida, equipos especializados y políticas integrales que contemplen las particularidades de las distintas regiones de Santa Fe.

“Estamos atravesando una emergencia en toda la provincia. Los números están a la vista y el dolor lo vamos a organizar para pedir justicia”, concluyó.

La referente cuestionó además que la disminución general de los homicidios de mujeres no necesariamente implique una reducción de los femicidios vinculados a las violencias machistas. Según planteó, los recursos destinados a combatir la narcocriminalidad tuvieron un impacto específico sobre determinados tipos de homicidios, pero no alcanzaron de la misma manera a las situaciones de violencia de género.

Menos denuncias

Uno de los datos que más preocupa a la organización es el bajo porcentaje de víctimas que había denunciado previamente a su agresor.

De acuerdo con el relevamiento mencionado durante la entrevista, apenas el 9% de las mujeres asesinadas en contextos de violencia de género había realizado una denuncia previa. Sosa recordó que en años anteriores ese porcentaje había llegado al 20% o 25%.

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Para la organización, el dato también pone de manifiesto la necesidad de reforzar las campañas de prevención y brindar información clara a la comunidad sobre cómo actuar frente a una situación de violencia.

“Es necesario saber a dónde llamar, qué protocolo utilizar y qué hacer si una vecina está escuchando una situación de violencia”, sostuvo Sosa.

Otro de los factores señalados es la dependencia económica. La referente de Mumalá advirtió que muchos agresores son también proveedores económicos de las víctimas, una circunstancia que puede dificultar la posibilidad de denunciar o abandonar una relación violenta. En ese sentido, reclamó el fortalecimiento de los programas de asistencia económica y acompañamiento.

Si bien Rosario y el Gran Rosario concentran cerca del 45% de los casos mencionados por Mumalá, la problemática alcanza a distintas localidades santafesinas.

El relevamiento incluye femicidios en Santa Fe, Recreo, Reconquista, Coronda, Villa Amelia, General Lagos, Rufino, Frontera y Piamonte, entre otras localidades.

En General Lagos, además, se registró un caso de violencia vicaria, en el que el ataque alcanzó también a integrantes del entorno de la víctima con el objetivo de causarle daño.

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Para Sosa, estos casos muestran que la violencia de género no constituye una problemática exclusiva de las grandes ciudades y que las políticas públicas deben contemplar las particularidades territoriales de cada región.

Dónde pedir ayuda

Desde la entrevista se recordó que, en Rosario, funciona la línea municipal 0800-444-0420, destinada al asesoramiento las 24 horas para situaciones de violencia de género.

También se puede recurrir a las comisarías, los Centros Territoriales de Denuncia y las fiscalías, que deben recibir las denuncias. Según explicó Sosa, una persona que conoce o presencia una situación de violencia también puede realizar una denuncia, incluso si no es la víctima directa.

En paralelo, Mumalá Rosario brinda acompañamiento a través de sus canales en redes sociales. En este contexto, organizaciones sociales y feministas convocaron para las 17.30 a una concentración en la Plaza 25 de Mayo de Rosario, con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar respuestas frente al aumento de los casos.

Informe de Agostina Meneghetti.