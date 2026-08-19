FOTO: Alerta amarilla por vientos intensos en Mar del Plata y la costa bonaerense

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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una alerta amarilla por vientos fuertes que impactará en Mar del Plata y otras ciudades de la costa bonaerense a partir del jueves 20 de agosto de 2026.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el organismo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se prevé un notable deterioro de las condiciones climáticas debido a vientos intensos provenientes del sector sur, que mantendrán velocidades constantes de entre 40 y 60 km/h.

Sin embargo, el aspecto más preocupante del aviso es la intensidad de las ráfagas, que podrían superar los 70 km/h en las áreas más vulnerables.

Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones para prevenir accidentes en la vía pública y proteger la infraestructura de los hogares durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno.

Recomendaciones oficiales del SMN ante la alerta por vientos:

1. Evitar salir de la vivienda salvo en casos de estricta necesidad.

2. Retirar o asegurar objetos sueltos que el viento pueda arrastrar, como macetas, sillas de jardín y toldos.

3. Cerrar la casa herméticamente y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

4. No refugiarse al aire libre debajo de árboles, postes de luz, marquesinas o carteles publicitarios.

5. Manejar con extrema precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y sujetando el volante con ambas manos debido a las ráfagas laterales en rutas y avenidas.

Agencia NA