Exingeniero de Meta revela que Instagram priorizó ganancias sobre la seguridad de menores

OAKLAND, California, EE.UU. — En un juicio histórico contra Meta, un exdirector de ingeniería de la compañía, Arturo Béjar, declaró que la popular red social Instagram adoptó una política de "no preguntes, no digas" en relación a la presencia de niños menores de 13 años en su plataforma. Béjar, quien ha testificado anteriormente ante el Congreso sobre la seguridad infantil, hizo estas afirmaciones durante su segundo día de testimonio.

Béjar sostuvo que la empresa priorizaba las ganancias sobre la seguridad al diseñar sus productos, concentrándose en la duración y frecuencia de uso por parte de los usuarios, incluso a expensas del bienestar mental de estos. "Si dejas de usar el producto, no van a ganar dinero", enfatizó.

El juicio, que comenzó el martes en un tribunal federal de Oakland, enfrenta a Meta contra los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y se prevé que dure alrededor de seis semanas. Estos estados son parte de los 29 que presentaron una demanda en 2023 contra la compañía tecnológica, alegando problemas de seguridad y privacidad para los menores. Además, hay otras demandas en tribunales estatales, incluyendo una en Tennessee.

La demanda sostiene que Meta ha contribuido a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar intencionadamente funciones adictivas y ocultar los daños que estas causan al público. Se alega que la compañía también recopila datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que infringe la ley federal.

Béjar subrayó que, en su experiencia, la actitud de Instagram hacia los usuarios menores de 13 años era de desinterés y desinformación. "La actitud en Instagram era 'No preguntes, no digas'", afirmó en respuesta a una pregunta sobre cómo la empresa manejaba este tema.

Las acusaciones contra Meta también incluyen que la compañía ha fallado en implementar medidas efectivas para proteger a los adolescentes, a pesar de contar con recursos sofisticados para detectar cuentas falsas. Béjar mencionó que durante su investigación encontró "decenas de miles" de cuentas de niños menores de 13 años en Instagram y que en la empresa era un hecho conocido que existían estas cuentas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, defendió a la compañía, afirmando que el juicio abordará temas importantes como la salud mental de los adolescentes y su uso de las redes sociales. "Meta tiene la responsabilidad de actuar y trabajar con adolescentes y padres para abordar estas cuestiones", dijo.

El testimonio de Béjar revela que, durante su tiempo en la compañía, la seguridad de los usuarios menores de edad pasaba a un segundo plano frente a las métricas de rendimiento. "Las evaluaciones de desempeño y la compensación estaban centradas en el número de usuarios y el tiempo que pasaban con los productos", agregó.

En el marco de esta demanda, los estados buscan no solo cambios en las plataformas de Meta, sino también indemnizaciones que podrían alcanzar miles de millones de dólares. La oficina del fiscal general de California ha indicado que, de perder el juicio, el tribunal fijará la compensación correspondiente.

Béjar también criticó las medidas de seguridad implementadas por Meta, como la función "Take a Break", introducida en 2021, argumentando que tales herramientas deberían estar activadas por defecto para ser efectivas. "Una herramienta de seguridad tiene que estar activada por defecto", afirmó.

La jornada de testimonios continúa mientras el caso avanza, con la expectativa de que se revelen más detalles sobre las prácticas de Meta y su impacto en la salud mental de los jóvenes.