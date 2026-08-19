FOTO: La viuda de Cristian Zárate acusó a Lotocki de ser un "asesino" en su declaración judicial

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Romina Scioli, esposa del fallecido Cristian Zárate, quien murió durante una intervención quirúrgica a cargo del ex cirujano Aníbal Lotocki, brindó su testimonio este miércoles en el juicio, donde calificó al acusado de "asesino".

"Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado", afirmó la mujer, quien señala a Lotocki como responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual, que podría acarrearle una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Durante su emotivo testimonio, que incluyó momentos de llanto, Scioli aseguró que su esposo no tenía antecedentes de consumo de drogas ni alcohol, no tenía problemas de obesidad y no estaba bajo tratamiento médico. Según relató, Zárate le había informado que se sometería a una operación para tratar una hernia.

En su relato, Scioli recordó que el 15 de abril de 2021, día en que se realizó la cirugía, Cristian ingresó al Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito, acompañado de su amigo Pablo. Criticó duramente la actuación de los acusados, afirmando que "no hicieron nada" y que "lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, donde no entraba una camilla en el ascensor".

Además, Scioli mencionó que los medicamentos administrados no lograron aliviar el dolor de Zárate y que, tras la operación, el paciente perdió una gran cantidad de sangre y pasó frío durante la noche.

La viuda solicitó a los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego, Juan Giudice Bravo y María Eliza Gaeta, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, que impongan una condena ejemplar a Lotocki y a los demás acusados: "Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad".

En el juicio también se encuentran otros implicados, como la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta cargos por presuntamente ocultar el teléfono de Lotocki para evitar su localización por parte de los investigadores, lo cual se califica como encubrimiento agravado.

Todos los acusados también enfrentan cargos por lesiones gravísimas a otros cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos.