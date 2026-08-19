Liberia imputa a la exvicepresidenta Jewel Howard-Taylor por narcotráfico y otros delitos graves

MONROVIA, Liberia — Las autoridades liberianas han presentado cargos contra la exvicepresidenta Jewel Howard-Taylor, acusándola de contrabando de drogas, lavado de dinero y otros delitos, en el marco de una investigación sobre una supuesta red transnacional de narcotráfico, según comunicó el Ministerio de Justicia el miércoles.

Howard-Taylor, quien ocupó el cargo de vicepresidenta desde 2018 hasta 2024, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Roberts cuando intentaba abandonar el país. Posteriormente, fue llevada a la sede de la Policía Nacional, donde enfrenta varios cargos que incluyen la importación sin licencia, venta, distribución y transporte de sustancias controladas, tráfico de drogas, instigación delictiva, facilitación delictiva, conspiración delictiva y lavado de dinero.

La exvicepresidenta estuvo casada con el expresidente Charles Taylor, quien fue condenado por un tribunal internacional por crímenes de guerra relacionados con atrocidades en Sierra Leona.

Además, el gobierno liberiano ha acusado en ausencia a tres ciudadanos extranjeros de estar implicados en la misma red. Se trata de los croatas Nikolai Ivancic y Mihovil Vrovac, así como de la ucraniana Tara Zaderieko. Las autoridades han afirmado que se tomarán medidas para localizarlos y arrestarlos.

Estos cargos se presentan en un contexto donde el mes pasado se reportó la mayor incautación de drogas en la historia de Liberia, con toneladas de cocaína valoradas en aproximadamente 336 millones de dólares, un caso que, según las autoridades, involucra a altos funcionarios policiales, aunque no está relacionado con las acusaciones contra Howard-Taylor.

En los últimos años, el occidente de África se ha convertido en una ruta clave para el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, facilitada por fronteras porosas y una débil aplicación de la ley en varias partes de la región.